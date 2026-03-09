Povlači se lijek "Zolteks"

Izvor:
Farmaceutska kompanija "Belupo" povukla je sa tržišta Hrvatske sve serije lijeka "zolteks" od 40 miligrama, praška za otopinu za injekciju zbog uočene neispravnosti.
U otopini lijeka primijećene su čestice za koje se pretpostavlja da potiču od materijala zatvarača na pakovanju, saopšteno je iz Agencije za lijekove i medicinske proizvode /HALMED/.
Povlače se serije A99A1, A2VO1, XDOF1, X2XK1 i X2XJ1.
U Agenciji su napomenuli da su na tržištu dostupni drugi lijekovi sa istom aktivnom materijom i u istom farmaceutskom obliku, što pacijentima omogućuje nesmetan nastavak terapije, prenose hrvatski mediji.
