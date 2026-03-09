Članovi Predsjedništva kod pape Lava

Foto: Ustupljena fotografija

Članovi Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Željko Komšić i Denis Bećirović danas borave u zvaničnoj posjeti Vatikanu, gdje će se sastati sa papom Lavom Četrnaestim.

Članovi Predsjedništva BiH sastaće se i sa sekretarom za odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Vatikana, nadbiskupom Paulom Ričardom Galagherom, najavljeno je iz Predsjedništva BiH.je

