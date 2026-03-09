Logo
Large banner

Članovi Predsjedništva kod pape Lava

Autor:

ATV

09.03.2026

09:39

Komentari:

0
Чланови Предсједништва код папе Лава
Foto: Ustupljena fotografija

Članovi Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Željko Komšić i Denis Bećirović danas borave u zvaničnoj posjeti Vatikanu, gdje će se sastati sa papom Lavom Četrnaestim.

Članovi Predsjedništva BiH sastaće se i sa sekretarom za odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Vatikana, nadbiskupom Paulom Ričardom Galagherom, najavljeno je iz Predsjedništva BiH.je

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

papa Lav

Predsjedništvo BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Посљедњи попис становништва био је 2013. године, хоће ли бити новог?

BiH

Posljednji popis stanovništva bio je 2013. godine, hoće li biti novog?

15 h

0
Нова правила: Колико новца смијете пренијети преко границе БиХ?

BiH

Nova pravila: Koliko novca smijete prenijeti preko granice BiH?

16 h

1
Иран Техеран напад

BiH

Osoblje ambasade BiH u Teheranu napustilo Iran

1 d

0
Не престаје хајка на Србе од стране Тужилаштва и Суда БиХ

BiH

Ne prestaje hajka na Srbe od strane Tužilaštva i Suda BiH

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

35

Od lažne kovid potvrde do sramnog otkazivanja koncerta: Ovo su skandali Tonija Cetinskog

10

25

Užas u Nikšiću: Majka i otac zlostavljali maloljetno dijete

10

13

Pijan vrištao i vikao, pa uhapšen

10

12

Četiri uređaja, jedna rata - sve za 106,25 KM mjesečno

10

05

Vazduh nezdrav u 7 gradova: Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner