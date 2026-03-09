Logo
Tadić: Osporavanje Kancelarije za međunarodnu saradnju je direktan napad na Ustav BiH

ATV

09.03.2026

14:26

0
Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

Komentari iz političkog Sarajeva kojima se osporava odluka Vlade Republike Srpske o osnivanju Kancelarije za međunarodnu saradnju predstavljaju novi, najdirektniji napad na Ustav BiH, rekao je pravnik Ognjen Tadić.

Tadić je u seriji objava na Iksu detaljno obrazložio pravni osnov za ovaj potez, pozivajući se na odredbe oba ustava kojima se garantuju nadležnosti entiteta.

Pozivajući se na član 2/2.d Ustava BiH, Tadić je podsjetio da je entitetima izričito dozvoljeno djelovanje na međunarodnom planu. Prema ovom članu, svaki entitet može sklapati sporazume sa državama i međunarodnim organizacijama uz saglasnost Parlamentarne skupštine.

Takođe, Ustav precizira da entiteti imaju pravo da uspostavljaju posebne paralelne odnose sa susjednim državama, u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine.

Tadić se osvrnuo i na Ustav Republike Srpske, konkretno na član 68. stav 1. tačka 15, koji definiše da Republika uređuje i obezbjeđuje međunarodnu saradnju, osim one koja je izričito prenesena na institucije BiH.

- Kome onda može pasti na pamet da osporava formiranje Kancelarije za međunarodnu saradnju u Republici Srpskoj, kao javne republičke službe koja obavlja poslove potrebne da bi Republika Srpska vršila svoje ustavne nadležnosti? - upitao je Tadić.

U svojoj analizi, Tadić je naglasio i važnost uloge Narodne skupštine Republike Srpske u kontroli spoljne politike. On je podsjetio da, iako je Predsjedništvo BiH nadležno za vođenje vanjske politike, nijedna odluka ne može biti nametnuta protiv volje entiteta.

Prema utvrđenoj proceduri, član Predsjedništva koji se ne slaže sa odlukom može je proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta u roku od tri dana. Ukoliko je riječ o srpskom članu, takva odluka se upućuje Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja je dvotrećinskom većinom može poništiti.

Tadić zaključuje da je postojanje ove Kancelarije tehnički i pravni preduslov da bi Republika Srpska uopšte mogla da konzumira svoja Ustavom zagarantovana prava u domenu međunarodne saradnje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Ognjen Tadić

