Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

Kada je na TikToku osvanula objava sa natpisom: "Kada neće muž da vas povede na koncert Vlade Georgijeva za Dan zaljubljenih, vi povedete njegovu bivšu ženu", malo ko je očekivao da će snimak dve žene koje zajedno pevaju čuvenu pesmu "Anđele" i uživaju u romantičnim baladama izazvati pravi mali društveni zemljotres.

U zemlji u kojoj serazvodi često završavaju teškim riječima, podjelama i trajnim zamjeranjima, prizor sadašnje i bivše supruge koje zajedno slave ljubav - makar i kroz pjesmu - mnogima je djelovao kao naučna fantastika.

A internet? Internet je, naravno, poludio.

"Jao, a s kojom je onda sad?"

Video je za kratko vrijeme skupio desetine hiljada pregleda i više od 90 komentara, a mašta publike radila je punom parom.

"Jao, a s kojom je onda sad ako ste vas dvije tu", pitala je jedna korisnica, dok je druga duhovito dodala: "Vjerovatno je nešto već zakazao sa budućom ženom pa nije mogao."

Bilo je i onih koji su u svemu vidjeli čistu pobjedu ženske solidarnosti:

"VOLIM ŠTO SAM ŽENA U OVOM VREMENU!!!"

"Pa kraljice ste!"

"Širimo ljubav, ne mržnju."

Ali, kao i uvijek, Balkan nije Balkan bez začina ironije i provokacije.

Balkan k'o balkan, bilo je i bezobraznih komentara

Značajan broj komentara otišao je u potpuno drugom smjeru, aludirajući na intimne odnose i "osvetu":

"Pala trojka",

"Priredite mu jednu dobru trojku",

"Zasigurna trojka",

"A taman bilo potencijala za trojkicu - šteta!"

Drugi su, pak, tvrdili da muškarac u cijeloj priči zapravo "pobjeđuje":

"Najgore što mislite da mu prkosite, a njega boli briga",

"Istuširao vas obje. 6 bodova, lagan lik",

"On je sad sa trećom."

Bilo je i romantičnih predloga: "I posvetite mu pesmu - Lažljiva."

U moru komentara izdvojio se i jedan koji daje drugačiju perspektivu:

"Nema ništa loše, pogotovo kad imaš dijete sa ženom iz prvog braka. Ne moraju svi koji se razvedu da se mrze."

Možda upravo u toj rečenici leži suština cijele priče.

Zašto je ovo u Srbiji i dalje "šok"?

U zapadnim društvima sve češće viđamo primjere tzv. "blended" porodica - zajedničkih proslava, rođendana, pa čak i odmora sa bivšim partnerima. Kod nas, međutim, razvod još uvijek često nosi etiketu neuspjeha, lične izdaje i potrebe da se zauvijek prekine svaki kontakt.

Zato scena u kojoj sadašnja i bivša supruga zajedno pjevaju "Anđele" ili "Ljubav" djeluje kao mali društveni eksperiment.

Da li je u pitanju ironija? Prkos? Autentična bliskost? Ili samo dobar smisao za humor?

Možda je sve od navedenog.

Lekcija koja je iznenadila internet

I dok su jedni nagađali "plot tvist", a drugi brojili imaginarne poene, činjenica je da su dvije žene pokazale nešto što se rijetko viđa - odsustvo neprijateljstva.

Možda iza svega stoji zajedničko dijete. Možda su prošle dovoljno vremena i sazrijevanja. A možda su jednostavno shvatile da im je lakše da pjevaju nego da se svađaju.

U moru konflikata, ovakav gest - koliko god nekome djelovao provokativno - nosi i jednu drugačiju poruku: razvod ne mora da znači rat.

A ako već neko ne želi da vas povede na koncert za Dan zaljubljenih - možda je najbolja osveta upravo to da se vi provedete bolje nego ikad.

I to uz bivšu ženu.

