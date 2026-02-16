Logo
Large banner

3 znaka kojima je nemoguće ugoditi

Izvor:

Krstarica

16.02.2026

12:58

Komentari:

0
Moda žena djevojka
Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Astrolozi upozoravaju da postoje tri znaka Zodijaka u čijoj je prirodi upisano vječno nezadovoljstvo.

Što ste bolji prema njima, oni vas manje poštuju – vaša dobrota ih ne hrani, već ih kvari. Otkrijte da li gubite vrijeme ugađajući osobama koje nikada neće reći ‘hvala’.

Ova tri Zodijaka su vječito neraspoložena, imaju „kratak fitilj“ i nevjerovatno nizak prag tolerancije na sve što nije po njihovom. Oni loše vibracije prenose na okolinu brže nego bilo koji drugi znak. Ne rade oni to uvek s namjerom da budu zli, ali svijet doživljavaju kao teško i nepravedno mjesto.

Saznajte nad kojim Zodijacima stalno stoji crni oblak i zašto njima niko na ovom svijetu ne može ugoditi.

Škorpija

Škorpije su poznate po svom mračnom i dubokom emocionalnom spektru. Kod njih nema „sredine“ – ili je sve savršeno, ili je smak svijeta. Kada ih nešto muči, a muči ih često, rijetko to prećutkuju, ali to rade na najteži mogući način: tišinom koja „ubija“ ili oštrim komentarima.

Njihovo loše raspoloženje najčešće dolazi od duboke sumnje u sve i svakoga. Čak i kad im pružite ruku spasa, oni će sumnjati u vaše motive, jer Škorpiji kojoj je povrijeđen ponos niko ne može ugoditi. Njihova energija tada postaje nepodnošljiva, a prisustvo toliko teško da svi oko njih počnu da se osećaju krivima, a da ni sami ne znaju zašto.

Jarac

Jarčevi su šampioni u postavljanju nemogućih standarda, kako sebi, tako i svima drugima. Njima je uvijek u glavi neka briga, neka obaveza ili problem koji treba riješiti. Zato, čak i u trenucima najvećeg veselja, Jarac djeluje kao da nosi sav teret ovog svijeta na leđima.

upp malagurski

Emisije

U prvom planu: Boris Malagurski

Njemu se ne može ugoditi jednostavnim gestovima pažnje jer on uvek misli da se moglo bolje, više i pametnije. Njihovo loše raspoloženje traje danima, a dok oni ne „riješe stvar“ u svojoj glavi, vi ćete se pored njih osećati kao da ste na saslušanju. Ta njihova hladnoća i večito nezadovoljstvo dolaze iz unutrašnjeg pritiska koji niko sa strane ne može da ublaži.

Rak

Rakovi su najosjetljiviji znak Zodijaka, ali njihova osjetljivost često pređe u čistu gorčinu. Oni se povlače u svoj oklop čim osjete da ih niko ne razumije. Međutim, problem je u tome što oni žele da ih razumijete bez ijedne izgovorene riječi. Raku u tom stanju niko ne može ugoditi.

Umjesto da vam kažu šta nije u redu, oni će uzdisati, prevrtati očima i čekati da vi sami „pogodite“ gdje ste pogriješili. Najmanji znak nerazumijevanja oni doživljavaju kao izdaju, a tada se pretvaraju u vječite žrtve kojima je čitav svijet okrenuo leđa.

Bunar bez dna

Važno je da razumijete jednu stvar: sa ljudima kojima se ne može ugoditi, nema pobjede. Koliko god se vi trošili da im uljepšate dan, na kraju ćete samo vi ostati umorni i prazni.

Njihovo nezadovoljstvo je kao rupa bez dna. Koliko god pažnje i ljubavi ubacili unutra, nikada neće biti dovoljno da je popuni.

Najteži horoskopski znaci vašu dobrotu često vide kao slabost. Ne trošite energiju pokušavajući da im ugodite – postavite granice i sačuvajte svoj mir od onih koji ne znaju da kažu ‘hvala’.

Podijeli:

Tag :

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У првом плану: Борис Малагурски

Emisije

U prvom planu: Boris Malagurski

16 min

0
Детаљна листа: Објављена корекција обрачуна пензија

Društvo

Detaljna lista: Objavljena korekcija obračuna penzija

22 min

0
Брод човјек море

Svijet

Pronađen luksuzni brod koji je nestao 1872. godine

28 min

0
Орбан: Будимпешта спремна да буде домаћин руско-америчког самита

Svijet

Orban: Budimpešta spremna da bude domaćin rusko-američkog samita

30 min

0

Više iz rubrike

horoskop astrologija

Zanimljivosti

U ova 4 znaka horoskopa se rađaju žene koje nikad ne praštaju

41 min

0
Ова три знака у марту неће знати шта ће с парама

Zanimljivosti

Ova tri znaka u martu neće znati šta će s parama

2 h

0
Да ли су рижини крекери заиста здрава ужина: Ево шта треба да знате

Zanimljivosti

Da li su rižini krekeri zaista zdrava užina: Evo šta treba da znate

3 h

0
Помрачење Сунца 17. фебруара за 3 знака доноси преокрет

Zanimljivosti

Pomračenje Sunca 17. februara za 3 znaka donosi preokret

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

13

06

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

13

00

Stevanović: Pristupiti izradi nove sistematizacije

12

59

Kovačević: Godinama slušamo kako narod želi promjene, a narod ubjedljivo bira stabilnost i SNSD

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner