Orban: Budimpešta spremna da bude domaćin rusko-američkog samita

Mađarska je i dalje spremna da obezbijedi platformu za samit Rusije i SAD o rješavanju ukrajinskog pitanja, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

- Naravno, Mađarska ostaje spremna da bude domaćin mirovnog samita ovdje u Budimpešti - ako do njega dođe. Potvrdio sam državnom sekretaru Marku Rubiju da poziv predsjedniku SAD Donaldu Trampu da dođe u Mađarsku i dalje stoji - rekao je Orban na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom.

Rubio je potvrdio procjenu Orbana i mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta da odnosi Mađarske i SAD ulaze u "zlatno doba".

- Zlatno doba nije pretjerivanje. Odnos SAD i Mađarske danas je onoliko blizak koliko mogu da zamislim - naveo je Rubio.

Osvrnuvši se na potpisan sporazum SAD i Mađarske o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije, Rubio je naglasio da se sporazum nadovezuje na istorijski sastanak koji je održan u novembru prošle godine u Bijeloj kući.

Rubio je dodao da postoji još mnogo oblasti u kojima ima prostora za saradnju, posebno u energetici, ali i u drugim oblastima od zajedničkog interesa.