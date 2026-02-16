Orban: Budimpešta spremna da bude domaćin rusko-američkog samita

Izvor:
SRNA
16.02.2026
12:40
Komentari:0
Mađarska je i dalje spremna da obezbijedi platformu za samit Rusije i SAD o rješavanju ukrajinskog pitanja, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
- Naravno, Mađarska ostaje spremna da bude domaćin mirovnog samita ovdje u Budimpešti - ako do njega dođe. Potvrdio sam državnom sekretaru Marku Rubiju da poziv predsjedniku SAD Donaldu Trampu da dođe u Mađarsku i dalje stoji - rekao je Orban na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom.
Scena
Rada Manojlović šokirala objavom: ''Vatreni oganj niko neće izbjeći''
Rubio je potvrdio procjenu Orbana i mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta da odnosi Mađarske i SAD ulaze u "zlatno doba".
- Zlatno doba nije pretjerivanje. Odnos SAD i Mađarske danas je onoliko blizak koliko mogu da zamislim - naveo je Rubio.
Osvrnuvši se na potpisan sporazum SAD i Mađarske o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije, Rubio je naglasio da se sporazum nadovezuje na istorijski sastanak koji je održan u novembru prošle godine u Bijeloj kući.
Zanimljivosti
U ova 4 znaka horoskopa se rađaju žene koje nikad ne praštaju
Rubio je dodao da postoji još mnogo oblasti u kojima ima prostora za saradnju, posebno u energetici, ali i u drugim oblastima od zajedničkog interesa.
Press Conference: Secretary of State Marco Rubio in Budapest https://t.co/qcUy7vYdSf— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 16, 2026
Savjeti
1 h0
Ekonomija
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Savjeti
1 h0
Najnovije
Najčitanije
13
28
13
27
13
26
13
18
13
11
Trenutno na programu