Lukašenko: Ne postoji sila koja može da razdvoji Bjelorusiju i Rusiju

Ne postoji sila koja je sposobna da razdvoji Bjelorusiju i Rusiju, izjavio je danas bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

- Danas sam dobio izvještaj da neki u Rusiji govore kako neko pokušava da otrgne Bjelorusiju od Rusije. Neću to ni da komentarišem. Reći ću samo jednu stvar - danas nema te sile koja može da otrgne Bjelorusiju od Rusije, niti Rusiju od Bjelorusije. Okolnosti su se urotile da nas vežu zajedno, vjerovatno na mnogo, mnogo decenija i vijekova - rekao je Lukašenko na sastanku sa državnim sekretarom Savezne države Sergejem Glazjevom, prenosi Belta.

On je dodao da je Bjelorusija uvijek bila orijentisana ka Rusiji i da je, kako je naveo, "mnogo toga, ako ne i sve, tamo naše".

"Naši resursi su tamo, naše tržište je tamo, ekonomski gledano. U tom pogledu smo potpuno ujedinjeni. I politički takođe", rekao je bjeloruski predsjednik.

Hronika Nesreća za nesrećom: Više povrijeđenih, vozila potpuno smrvljena

Ukazujući da su Rusija i Kina od vitalnog značaja za opstanak Bjelorusije, Lukašenko je napomenuo da je Zapad, uključujući i SAD, jednom zatvorio vrata Bjelorusiji i "nisu nas čak ni pozvali unutra kroz prozor".

"Kinezi i Rusi su uvijek držali vrata otvorena. Da li smo uradili nešto pogrešno? Da li smo na bilo koji način djelovali protiv Amerike? Ne. Sve je jasno. Evo našeg stava: Rusija i Kina su države od vitalnog značaja za postojanje Bjelorusije", naglasio je beloruski predsednik.