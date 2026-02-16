Orao Feliks se vraća kući

Mladi orao krstaš Feliks će se, zahvaljujući diplomatskoj aktivnosti Srbije, vratiti kući nakon što su ga prvo krijumčari uhvatili u Siriji, a potom je prebačen u Liban, rečeno je iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica.

Uroš Stojiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije rekao je da su krijumčari u Siriji tražili novac za otkup Feliksa, što je Srbija odbila, a onda se mladi krstaš, koji je inače ugrožena vrsta i simbol sa nacionalnog grba, pojavio u Libanu.

"Verovatno ga je neko otkupio i uplašen medijskom pažnjom i međunarodnom reakcijom predao njihovom prihvatilištu severno od Bejruta. Od trenutka kada su ga preuzeli, Feliks je brzo napredovao, dobio na masi i pokazuje znake da želi napolje", rekao je Stojiljković.

Prema njegovim riječima, ako bi Feliksa sada pustili u Libanu, vrlo vjerovatno bi bio ubijen ili ponovo uhvaćen, budući da su mu skinuti prstenovi i odašiljač i bez kontrole ne bi imao nikakvu zaštitu.

On je istakao da se u povratak Feliksa u Srbiju uključila i srpska Ambasada u Bejrutu, kao i građani, koje je Društvo pozvalo da pomognu da se plate troškovi njegovog prihvata i hranjenja u Libanu i avio-karta do Srbije, za šta je bilo potrebno 1.500 evra.

"Za svega nekoliko dana 153 donatora su na Feliksov račun uplatila 3.390 evra. Višak će biti iskorišten za preglede i analize, kupovinu nove telemetrije i akcije postavljanja. Sve što preostane biće usmereno na akcije praćenja populacije krstaša, jer nova gnezdeća sezona uskoro počinje", rekao je Stojiljković.

Stojiljković je za "Sputnjik" naveo da Feliks sve više pokazuje želju da izađe iz kaveza, te će po povratku kući biti ponovo pušten u prirodu.

"Postoji mogućnost da opet krene na Bliski istok, negde u tom pravcu, a vrlo je moguće i da neće. Često mlade jedinke, ne samo krstaša, neiskusne zalutaju. Ili ih ponesu vazdušne struje, vremenska nepogoda, imaju neki problem sa orijentacijom", pojasnio je Stojiljković.