Očevidac eksplozije za ATV: Prvo sam mislio da pale kamione Čistoće

Izvor:

ATV

16.02.2026

12:04

Komentari:

0
Експлозија у Бањалуци
Foto: ATV

Tijelo muške osobe pronađeno je jutros nakon eksplozije u automobilu, koja se dogodila između Autobuske stanice i Pošte.

Jedan od očevidaca za ATV je ispričao da je čuo detonaciju, nakon čega je vidio gust dim.

Експлозија у Бањалуци

Hronika

ATV na mjestu eksplozije u Banjaluci - VIDEO

Dodao je da je najprije mislio da je neko zapalio kamion preduzeća Čistoća koje se nalazi u neposrednoj blizini.

Kako kaže, ubrzo je na mjesto događaja stigla policija koja je pokušala protivpožarnim aparatima da ugasi požar na automobilu.

Odmah nakon toga stigli su i vatrogasci koji su potpuno ugasili vatru.

Naglašava da prije eksplozije niko nije vidio ništa sumnjivo, jer tom lokacijom svakodnevno prolazi veliki broj vozila.

novac evri

Ekonomija

I radnici iz BiH mogu računati na isplatu do 3.500 KM

Podsjećamo, policiji je eksplozija prijavljena nešto poslije devet sati nakon čega su službenici izašli na teren i pronašli tijelo u automobilu.

Više informacija o samom događaju trebalo bi da bude poznato nakon završetka istražnih radnji.

