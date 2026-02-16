Očevidac eksplozije za ATV: Prvo sam mislio da pale kamione Čistoće

Izvor:
ATV
16.02.2026
12:04
Komentari:0
Tijelo muške osobe pronađeno je jutros nakon eksplozije u automobilu, koja se dogodila između Autobuske stanice i Pošte.
Jedan od očevidaca za ATV je ispričao da je čuo detonaciju, nakon čega je vidio gust dim.
Hronika
ATV na mjestu eksplozije u Banjaluci - VIDEO
Dodao je da je najprije mislio da je neko zapalio kamion preduzeća Čistoća koje se nalazi u neposrednoj blizini.
Kako kaže, ubrzo je na mjesto događaja stigla policija koja je pokušala protivpožarnim aparatima da ugasi požar na automobilu.
Odmah nakon toga stigli su i vatrogasci koji su potpuno ugasili vatru.
Naglašava da prije eksplozije niko nije vidio ništa sumnjivo, jer tom lokacijom svakodnevno prolazi veliki broj vozila.
Ekonomija
I radnici iz BiH mogu računati na isplatu do 3.500 KM
Podsjećamo, policiji je eksplozija prijavljena nešto poslije devet sati nakon čega su službenici izašli na teren i pronašli tijelo u automobilu.
Više informacija o samom događaju trebalo bi da bude poznato nakon završetka istražnih radnji.
Najnovije
Najčitanije
13
26
13
18
13
11
13
07
13
06
Trenutno na programu