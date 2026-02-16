И радници из БиХ могу рачунати на исплату до 3.500 КМ

16.02.2026
Исплате за оне који су у прошлој години радили у Хрватској, те ће до краја овог мјесеца поднијети захтјев, крећу 4. маја.
Онима до 25 година вратиће се цјелокупни плаћени порез, а онима између 26 и 30 година половина.
Креће поврат пореза – више од 400 милиона евра држава ће ускоро вратити грађанима. Захтјеви се подносе до краја фебруара, а новац на својим рачунима може очекивати више од 850 хиљада запослених.
"Ове године очекујемо да ће око 850 тисућа грађана добити поврат пореза на доходак за прошлу годину, и очекујемо да ће тај износ бити већи од 400 милијуна еура", поручила је водитељка Службе за изравне и локалне порезе Порезне управе Сарајка Станић.
На примјер, уз нето плату од 1100 евра, млади до 25 година могу очекивати око 1760 евра поврата (око 3500 марака). Они између 26 и 30 година упола мање, око 880 евра.
Потпуно или дјеломично ослобађање младих од плаћања пореза на доходак демографска је мјера њихова задржавања у земљи. Из Мреже младих, упозоравају да то није довољно.
"Мислим да би се требала ова мјера проширити и на оне који раде студентски посао и који раде остале прекарне облике рада, а вјерујем да би било и лако изведиво да 100 посто буду исплаћени поврати пореза за све младе који раде до 30 година", поручује Кристијан Орешковић из Мреже младих Хрватске.
Економија
Поново крађа горива из РиТЕ Гацко
Ове године први пут биће исплаћен поврат пореза и повратницима у Хрватску. Таквих је, према подацима МУП-а више од 13 хиљада.
"Повратници имају право на 100-постотан поврат уплаћеног пореза на доходак за прошлу годину, тако да ће њима та порезна олакшица важити наредних пет година", додаје Станић.
Ипак, постоје и они који су користили олакшицу на коју нису имали право. Они ће пореској морати уплатити разлику, пише КАпортал.
"Порез ће морати доплатити оне особе које су оствариле други доходак, на који је обрачуната нижа стопа пореза на доходак, а имају релативно високу плату па ће по годишњем обрачуну морати уплатити разлику пореза или оне особе за које ће се утврдити да неке особне одбитке не могу користити на крају године, примјерице дјеца коју су користили али су се запослили тијеком године или одлуче прерасподијелити дјецу између родитеља", појашњава предсједник Хрватске коморе пореских савјетника Иван Чевизовић.
Таквих грађана је, према процјени Пореске управе више од 100 хиљада. Њима ће бити послане уплатнице, и мораће вратити држави готово 30 милиона евра.
У Хрватској раде десетине хиљаде радника из БиХ тако да је и њима ово добра вијест.
