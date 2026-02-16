Detalji teškog sudara u Srpskoj

Izvor:
ATV
16.02.2026
10:55
Komentari:0
Devet putnika iz autobusa zatražilo je ljekarsku pomoć nakon sudara autobusa i tri kamiona u Derventi, potvrđeno je za ATV .
Prema nezvaničnim informacijama niko nije životno ugrožen i nakon pregleda dvoje je zadržano u bolnici, dok su ostali pušteni na kućno liječenje.
Hronika
Teška nesreća u Srpskoj: Učestvovali autobus i tri teretna vozila
Nezgoda se dogodila noćas oko 3.20 časova na magistralnom putu Derventa - Doboj.
U nezgodi su učestvovali autobus i tri kamiona. Tačne okolnosti i uzrok nesreće se istražuju.
Hronika
Pronađeno tijelo u Banjaluci, oglasila se policija
Najnovije
Najčitanije
13
18
13
11
13
07
13
06
13
06
Trenutno na programu