Detalji teškog sudara u Srpskoj

Izvor:

ATV

16.02.2026

10:55

Детаљи тешког судара у Српској
Foto: teretnjaci.ba

Devet putnika iz autobusa zatražilo je ljekarsku pomoć nakon sudara autobusa i tri kamiona u Derventi, potvrđeno je za ATV .

Prema nezvaničnim informacijama niko nije životno ugrožen i nakon pregleda dvoje je zadržano u bolnici, dok su ostali pušteni na kućno liječenje.

Дервента, несрећа

Hronika

Teška nesreća u Srpskoj: Učestvovali autobus i tri teretna vozila

Nezgoda se dogodila noćas oko 3.20 časova na magistralnom putu Derventa - Doboj.

U nezgodi su učestvovali autobus i tri kamiona. Tačne okolnosti i uzrok nesreće se istražuju.

policija rs

Hronika

Pronađeno tijelo u Banjaluci, oglasila se policija

