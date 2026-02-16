Detalji teškog sudara u Srpskoj

Devet putnika iz autobusa zatražilo je ljekarsku pomoć nakon sudara autobusa i tri kamiona u Derventi, potvrđeno je za ATV .

Prema nezvaničnim informacijama niko nije životno ugrožen i nakon pregleda dvoje je zadržano u bolnici, dok su ostali pušteni na kućno liječenje.

Hronika Teška nesreća u Srpskoj: Učestvovali autobus i tri teretna vozila

Nezgoda se dogodila noćas oko 3.20 časova na magistralnom putu Derventa - Doboj.

U nezgodi su učestvovali autobus i tri kamiona. Tačne okolnosti i uzrok nesreće se istražuju.