Detaljna lista: Objavljena korekcija obračuna penzija

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je korekciju obračuna penzija za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju od 1. januara 2026. godine, uz detaljnije prikaze očekivanih iznosa penzija u zavisnosti od godina staža i prosječne plate tokom radnog vijeka.

Ova korekcija izazvala je pažnju javnosti jer se odnosi na konkretne primjere izračuna, odnosno na to koliko bi penzija mogla iznositi u slučaju da je radnik tokom cijelog radnog vijeka imao platu u visini jedne, dvije, tri ili četiri prosječne plate u FBiH.

Svijet Pronađen luksuzni brod koji je nestao 1872. godine

Iako se u javnosti često govori o povećanjima i usklađivanju penzija, iz PIO su naglasili da se izmjenama Zakona o MIO koje su stupile na snagu od 1. januara 2026. godine nije promijenjen način obračuna penzija, ali su promjene vezane za usklađivanje i način akumuliranja vrijednosti penzije kroz opći bod.

Šta je objavljeno kao korekcija obračuna

Prema novim objavljenim primjerima, PIO je prikazao obračun penzija za nove penzionere u 2026. godini, zavisno od ostvarenih prosječnih mjesečnih plata tokom cijelog radnog vijeka i godina staža osiguranja.

Scena Rada Manojlović šokirala objavom: ''Vatreni oganj niko neće izbjeći''

Korekcija se odnosi na prikaz očekivanih iznosa penzije, koji su sada predstavljeni kroz model prosječne plate u FBiH, umjesto ranijih primjera gdje su se koristili konkretni iznosi poput 1.500 KM, 3.000 KM ili 5.000 KM.

Primjer obračuna penzije ako ste imali jednu prosječnu platu

Ako je osiguranik tokom 15 godina rada ostvarivao prosječnu platu u visini jedne prosječne plate u Federaciji BiH, očekivana penzija iznosi 434 KM.

Za 20 godina staža penzija bi iznosila 526 KM.

Za 25 godina staža 658 KM.

Za 30 godina staža 789 KM.

Za 35 godina staža 921 KM.

Za 40 godina staža 1.052 KM.

PIO navodi da iznos od 434 KM predstavlja najnižu penziju ostvarenu prema važećem zakonu, za osiguranike sa manje od 20 godina penzijskog staža.

Gradovi i opštine Veliki broj građana na protestu u Sarajevu: Saobraćaj blokiran u oba smjera

Ovo je posebno važan podatak jer pokazuje da osobe sa kratkim stažom, čak i uz prosječnu platu, u penziji praktično ostaju na nivou minimalno propisanog iznosa.

Koliko bi iznosila penzija uz dvije prosječne plate

Za osiguranike koji su tokom cijelog radnog vijeka imali platu u visini dvije prosječne plate u FBiH, očekivani iznosi penzije rastu znatno brže.

Za 15 godina staža penzija bi iznosila 789 KM.

Za 20 godina staža 1.052 KM.

Za 25 godina staža 1.315 KM.

Za 30 godina staža 1.578 KM.

Za 35 godina staža 1.841 KM.

Za 40 godina staža 2.104 KM.

Penzija uz tri prosječne plate: šta mogu očekivati radnici s većim primanjima

PIO je objavio i primjere za osiguranike koji su radili uz prosječnu platu u visini tri prosječne plate u Federaciji BiH.

Za 15 godina staža očekivana penzija iznosi 1.184 KM.

Za 20 godina staža 1.578 KM.

Za 25 godina staža 1.973 KM.

Za 30 godina staža 2.367 KM.

Za 35 godina staža 2.762 KM.

Za 40 godina staža 3.156 KM.

Koliko iznosi penzija uz četiri prosječne plate i gdje je granica

Za osiguranike koji su tokom radnog vijeka ostvarivali prosječnu platu u visini četiri prosječne plate, objavljeni su sljedeći iznosi.

Za 15 godina staža penzija bi iznosila 1.578 KM.

Za 20 godina staža 2.104 KM.

Za 25 godina staža 2.630 KM.

Za 30 godina staža 3.156 KM.

Za 35 godina staža 3.332 KM.

Za 40 godina staža 3.332 KM.

Posebno je zanimljivo što se u ovom slučaju vidi plafon, odnosno činjenica da iznos penzije ne raste iznad 3.332 KM, bez obzira na dodatni staž. PIO navodi da iznos od 3.332 KM predstavlja najvišu penziju propisanu Zakonom o PIO/MIO.

To znači da sistem ima gornju granicu, odnosno maksimalni iznos penzije koji se može ostvariti, čak i ako je osiguranik tokom cijelog radnog vijeka imao izuzetno visoka primanja.

Šta se mijenja od 1. januara 2026. godine

PIO naglašava da izmjenama Zakona o PIO/MIO nije promijenjena formula obračuna penzija, te da se penzije i dalje računaju na dosadašnji način, kroz staž i vrijednost bodova koji proizlaze iz uplaćenih doprinosa i ostvarenih plata.

Svijet Brat Džefrija Epstina iznio teške optužbe: "Sada znam da je ubijen"

Međutim, promjena je značajna u dijelu koji se odnosi na usklađivanje penzija.

Do sada je postojalo pravilo da se penzije ostvarene u godini u kojoj se vrši usklađivanje izuzimaju iz tog usklađivanja. Sada se uvodi drugačiji pristup, gdje se visina penzije ubuduće akumulira kroz vrijednost opšteg boda, koji prati rast prosječne bruto plate u FBiH.

U praksi to znači da će buduće penzije biti direktnije vezane za rast prosječnih plata, a manje zavisiti od naknadnih korekcija kroz usklađivanje koje dolazi nakon što osoba već ode u penziju.