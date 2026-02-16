Logo
Sutra oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom

16.02.2026

14:06

Сутра облачно са кишом, сусњежицом и снијегом
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom, uz dnevnu temperaturu vazduha do devet stepeni Celzijusovih.

U noćnim i prijepodnevnim časovima biće oblačno uz padavine, u nižim predjelima miješaće se kiša, susnježica i snijeg, a u brdsko-planinskim krajevima padaće snijeg uz porast snježnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na višim predjelima očekuje se od 10 do 20 centimetara snijega, a u nižim će ponegdje doći do formiranje manjeg snježnog pokrivača.

трамвај сарајево

BiH

Direktor GRAS-a podnsio ostavku nakon tragične tramvajske nesreće

Od sredine dana padavine prestaju na zapadu i jugu, a zatim i na istoku, a tokom večeri i noći sa utorka na srijedu biće suvo i hladnije uz razvedravanje.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do tri, na jugu do šest stepeni, a dnevna od tri do devet, u višim predjelima oko nula stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Tagovi :

Snijeg

Vrijeme

