Sutra oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom, uz dnevnu temperaturu vazduha do devet stepeni Celzijusovih.

U noćnim i prijepodnevnim časovima biće oblačno uz padavine, u nižim predjelima miješaće se kiša, susnježica i snijeg, a u brdsko-planinskim krajevima padaće snijeg uz porast snježnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na višim predjelima očekuje se od 10 do 20 centimetara snijega, a u nižim će ponegdje doći do formiranje manjeg snježnog pokrivača.

Od sredine dana padavine prestaju na zapadu i jugu, a zatim i na istoku, a tokom večeri i noći sa utorka na srijedu biće suvo i hladnije uz razvedravanje.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do tri, na jugu do šest stepeni, a dnevna od tri do devet, u višim predjelima oko nula stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.