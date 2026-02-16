Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

Izvor:
Saobraćaj na magistralnom putu Derventa-Doboj obustavljen je na obilaznom putu oko Dervente zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri teretna vozila i autobus.
U toku je obavljanje policijskog uviđaja, a vozila se preusmjeravaju kroz grad Derventu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Teška nesreća u Srpskoj: Učestvovali autobus i tri teretna vozila
Autobus i tri teretna vozila sudarila su se jutros u derventskom naselju Živinice, a prema nezvaničnim informacijama u ovoj saobraćajnoj nezgodi nema smrtno stradalih lica.
