Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

ATV

16.02.2026

09:02

Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Saobraćaj na magistralnom putu Derventa-Doboj obustavljen je na obilaznom putu oko Dervente zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri teretna vozila i autobus.

U toku je obavljanje policijskog uviđaja, a vozila se preusmjeravaju kroz grad Derventu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Дервента, несрећа

Hronika

Teška nesreća u Srpskoj: Učestvovali autobus i tri teretna vozila

Autobus i tri teretna vozila sudarila su se jutros u derventskom naselju Živinice, a prema nezvaničnim informacijama u ovoj saobraćajnoj nezgodi nema smrtno stradalih lica.

Saobraćajna nesreća

Derventa

obustavljen saobraćaj

