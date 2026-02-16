Kalajdžić ostaje iza rešetaka: Produžen pritvor osumnjičenom za ubistvo Aldine Jahić

Anisu Kalajdžiću koji je osumnjičen da je od 16. novembra usmrtio Aldinu Jahić (32) iz Kalesije produžen je pritvor za tri mjeseca.

Naime, Kantonalni sud u Mostaru, postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva HNK, u krivičnom predmetu protiv Kalajdžića, donio je rješenje kojim se osumnjičenom produžava pritvor za tri mjeseca, tako da može trajati najduže do 16. maja 2026. godine.

Terete ga da je počinio krivično d‌jelo Teško ubistvo ženske osobe iz čl. 166a. st. 1. KZ F BiH, u sticaju sa krivičnim d‌jelom Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje propisano čl. 65. st. 1. a) u vezi sa čl. 6. Zakona o oružju i streljivu HNK.

U pritvoru od 16. novembra

Kalajdžić se u pritvorskoj jedinici Kazneno-popravnog zavoda Mostar nalazi od 16. novembra, kada je uhapšen zbog sumnje da je tog dana oko 18 sati iz pištolja usmrtio d‌jevojku iz Kalesije.

Kalajdžiću se na teret stavlja, da je 16. novembra oko 18 časova, na autobuskoj stanici u Mostaru na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitnes centra sačekao Aldinu Jahić (32) koja je tu trenirala.

Tu joj je kako se sumnja prišao i više puta udarao u pred‌jelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.

Pokušala pozvati pomoć

"U jednom trenutku on je izvadio pištolj, nakon čega je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela 'T..', na trgu Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran 'B..' i mobitelom pozvala policiju, za koje vrijeme je osumnjičenik došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je osumnjičenik prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave zadao joj smrtonosne ozljede od kojih je oštećena preminula na licu mjesta", naveli su ranije iz Tužilaštva HNK.

Još jedna žrtva femicida

Kalajdžić je inače po zanimanju elektrotehničar računarske tehnike i automatike, bio je zaposlen na benzinskoj pumpi i kao fudbalski sudija.

S nesretnom d‌jevojkom je prethodno bio u vezi nepuna tri mjeseca.

Jahićeva je bila četvrta žrtva femicida u prošloj godini, a od ubice je kobnog dana bježala tražeći spas, međutim, nije uspjela.

Inače, ova mlada žena, koja je iz Kalesije došla u Mostar zbog posla, mučki je ubijena u toaletu jednog mostarskog hotela, gd‌je se sakrila bježeći od ubice.

Dobijala prijetnje

Tokom bijega ona je zvala policiju, ali ni oni nisu stigli na vrijeme da je spase. Došli su tek 10 minuta kasnije, kada je već bila ubijena.

Tokom istrage se navodilo da su ubistvu prethodile prijetnje koje je dobijala od bivšeg partnera, ali ga nije ga prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći da će se to na tim prijetnjama i završiti.

Kobnog dana krenula je na fitnes, ali da ju je Kalajdžić dočekao i potegao pištolj.

Inače Kalajdžića je ranije druga ženska osoba prijavila za ugrožavanje sigurnosti.