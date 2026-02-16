Prevrnula se cisterna sa plinom, saobraćaj obustavljen u dijelu BiH

Zbog prevrtanja cisterne kapaciteta 40 kubika plina na magistralnom putu Bugojno–Kupres, na prevoju Koprivnica (oko desetog kilometra od Bugojna prema Kupresu), saobraćaj je u potpunosti obustavljen.

S obzirom na to da se radi o teško zapaljivoj materiji, obustava će potrajati sve dok se put ne očisti i ne osigura bezbjedan prolaz.

Vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca, saopćio je BIHAMK.

Više informacija će biti poznato kasnije.