Logo
Large banner

Vučić odlikovao Selaka Sretenjskim ordenom prvog stepena

Izvor:

ATV

16.02.2026

14:36

Komentari:

4
Селак и Вучић
Foto: Ustupljena fotografija

Povodom Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka Sretenjskim ordenom prvog stepena.

Odlikovanje predstavlja priznanje za dosljedan i odgovoran rad na jačanju institucionalnih, pravnih i nacionalnih veza Republike Srpske i Republike Srbije, kao i za zalaganje u očuvanju ustavnog poretka, vladavine prava i zaštite interesa srpskog naroda.

Povodom dodjele ordena, Selak je istakao da ovo priznanje ne doživljava samo kao ličnu nagradu, već kao potvrdu jedne politike koja počiva na odgovornosti, nacionalnom dostojanstvu i međusobnom poštovanju institucija Srbije i Srpske.

„Duboko sam počastvovan i zahvalan predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na ukazanoj časti. Ovaj orden za mene predstavlja i veliku obavezu i podstrek da nastavim da radim još odlučnije, još odgovornije i još snažnije u interesu srpskog naroda, u interesu stabilnosti i snage institucija, i u interesu trajne povezanosti Srbije i Republike Srpske“, poručio je Selak.

Ministar pravde Republike Srpske naglasio je da će nastaviti da djeluje nacionalno odgovorno, vodeći računa o pravnom sistemu, institucionalnoj stabilnosti i saradnji sa Srbijom, maticom svih Srba.

„Sretenjcki orden pripada i mojoj porodici, mojim saradnicima i svima koji zajedno sa mnom rade na jačanju institucija. Nastavićemo da gradimo čvrste mostove saradnje, da štitimo naše ustavne nadležnosti i da čuvamo nacionalno dostojanstvo“, istakao je Selak.

Sretenjski orden prvog stepena spada u najviša državna priznanja Republike Srbije i dodjeljuje se za izuzetne zasluge prema državi i narodu.

Podijeli:

Tagovi :

Goran Selak

Aleksandar Vučić

Dan državnosti - Sretenje

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Додик на обиљежавању Дана државности

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska ima puno pravo da obilježava Dan državnosti

2 h

0
Цвијановић: Важно да Срби остану окупљени и обједињени

Republika Srpska

Cvijanović: Važno da Srbi ostanu okupljeni i objedinjeni

3 h

0
Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

Republika Srpska

Nije usaglašeno povećanje plata u ŽRS, prihvaćeno vraćanje dodataka

3 h

0
Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

Republika Srpska

Stevandić i Brnabić razgovarali u Beogradu: Jačanje institucionalne saradnje

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

16

56

Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

16

37

Vozači oprez! Gužve na graničnim prelazima

16

34

Sarajevo: Građani se razišli, novo okupljanje sutra

16

32

U Zadru poginuo radnik iz BiH nakon pada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner