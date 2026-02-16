Vučić odlikovao Selaka Sretenjskim ordenom prvog stepena

Odlikovanje predstavlja priznanje za dosljedan i odgovoran rad na jačanju institucionalnih, pravnih i nacionalnih veza Republike Srpske i Republike Srbije, kao i za zalaganje u očuvanju ustavnog poretka, vladavine prava i zaštite interesa srpskog naroda.

Povodom dodjele ordena, Selak je istakao da ovo priznanje ne doživljava samo kao ličnu nagradu, već kao potvrdu jedne politike koja počiva na odgovornosti, nacionalnom dostojanstvu i međusobnom poštovanju institucija Srbije i Srpske.

„Duboko sam počastvovan i zahvalan predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na ukazanoj časti. Ovaj orden za mene predstavlja i veliku obavezu i podstrek da nastavim da radim još odlučnije, još odgovornije i još snažnije u interesu srpskog naroda, u interesu stabilnosti i snage institucija, i u interesu trajne povezanosti Srbije i Republike Srpske“, poručio je Selak.

Ministar pravde Republike Srpske naglasio je da će nastaviti da djeluje nacionalno odgovorno, vodeći računa o pravnom sistemu, institucionalnoj stabilnosti i saradnji sa Srbijom, maticom svih Srba.

„Sretenjcki orden pripada i mojoj porodici, mojim saradnicima i svima koji zajedno sa mnom rade na jačanju institucija. Nastavićemo da gradimo čvrste mostove saradnje, da štitimo naše ustavne nadležnosti i da čuvamo nacionalno dostojanstvo“, istakao je Selak.

Sretenjski orden prvog stepena spada u najviša državna priznanja Republike Srbije i dodjeljuje se za izuzetne zasluge prema državi i narodu.