Majka vozila tijelo djevojčice (2) satima u automobilu: Dijete prije smrti proživjelo pakao

Tijelo djevojčice (2) pronađeno je prošle nedjelje u italijanskom mestu Boriđigeri, a zbog ubistva iz nehata uhapšena je njena mama Manuela (43).

Prema prvim rezultatima istrage, djevojčica je umrla između 8. i 9. februara. Obdukcija tijela zakazana je za danas u Sanremu.

Na tijelu djevojčice pronađene su modrice, koje su, prema preliminarnom spoljnom pregledu, nastale od tupih predmeta, a ne od pada kako je tvrdila majka.

Majka Manuela, nalazi se u pritvoru zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Prema nalogu istražnog sudije iz Imperije, žena je putovala automobilom od kuće svog partnera Manuela I. (42) iz Perinalda, do Borđigere dok je njeno dijete već bilo mrtvo u vozilu. Njen partner je takođe pod istragom, a policija je detaljno pretražila i njegovu kuću.

Majka je policiji ispričala da je pozvala pomoć kada je shvatila da njena ćerka imala probleme s disanjem, međutim, kada su ljekari stigli, shvatili su da je djevojčica mrtva već nekoliko sati.

Policija vjeruje da je dijete umrlo u Manuelovoj kući i da je naknadno prebačena u majčinu kuću gdje je i živjela.

Majka ima još dvoje djece, uzrasta devet i 10 godina. Tokom ispitivanja, u početku je tvrdila da je djevojčica pala niz stepenice, ali pregled tijela i video-snimci nadzornih kamera pokazali su da su modrice rezultat namjernih udaraca, od kojih su neki nanijeti tupim predmetima.

Očekuje se da će rezultati odbukcije da razjasne sve okolnosti smrti djeteta.