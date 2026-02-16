Logo
Sinu Ramzana Kadirova nesreća ostavila brojne posljedice: Moguće da će ostati slijep

Izvor:

Telegraf

16.02.2026

13:27

Komentari:

0
Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

Sin čečenskog moćnika Ramzana Kadirova (49) navodno se suočava sa ozbiljnim posljedicama nakon nesreće. Adamu Kadirovu (18) ljekari su morali da uklone slezinu nakon saobraćajne nesreće, a zbog oštećenja optičkog nerva postoji rizik od trajnog sljepila na jednom oku.

Ovu informaciju prenosi opozicioni list Novaja Gazeta Evropa, pozivajući se na sopstvene izvore, prenosi Bild.

Пензионери

Ekonomija

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

Prema izvještaju, 18-godišnjak je proveo tri nedjelje u Botkin bolnici u Moskvi, a ljekar mu je propisao strogu dijetu u trajanju od šest mjeseci. Posebno je zabrinjavajuće, kako navodi izvor tih, to što je optički nerv oštećen i postoji rizik da Adam Kadirov izgubi vid na jednom oku.

Sama nesreća dogodila se u Groznom u januaru. Prema opozicionim kanalima, 18-godišnjak je izgubio kontrolu nad vozilom pri velikoj brzini i udario u zaštitnu ogradu. U sljedećem trenutku došlo je do sudara pratećeg konvoja.

Дијете дјечак

Porodica

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

Dok su nezavisni mediji izvještavali o dramatičnim povredama, njegov otac, Ramzan Kadirov, odbacio je navode kao "lažne vijesti". Nedugo potom objavio je video svog sina - vidno mršavog, ali uspravnog.

Tag :

Ramzan Kadirov

