Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

16.02.2026

13:18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?
Фото: АТВ

Преостало је још само неколико седмица за оне који желе добровољно уплатити доприносе за 2025. годину у систем њемачког обавезног пензионог осигурања. Законска пензија многима у позним годинама није довољна, али оно што дио грађана не зна јесте да одређене групе имају могућност добровољних уплата у Deutsche Rentenversicherung како би себи повећале будућа примања.

Такве уплате могуће су само под одређеним условима и у тачно прописаном року. Према њемачком Закону о социјалном осигурању (SGB ВИ), доприноси за претходну годину могу се ретроактивно уплатити најкасније до 31. марта сљедеће године. То значи да се доприноси за 2025. могу уплатити још само до 31. марта 2026., па је потребно реаговати на вријеме.

Ко има право на добровољне уплате?

Право на добровољне доприносе имају све особе старије од 16 година које не подлијежу обавезном пензионом осигурању. То се најприје односи на самозапослене који нису обавезно осигурани, државне службенике, особе које тренутно не раде те њемачке држављане који живе у иностранству. И пријевремени пензионери могу уплаћивати доприносе, али само до достизања законске доби за старосну пензију.

С друге стране, особе које су већ достигле редовну старосну границу за пензионисање и примају пуну старосну пензију немају право на добровољне уплате. У случају недоумица, препоручује се директно савјетовање с Њемачким пензионим осигурањем. Доприноси се могу уплаћивати за поједине мјесеце или за цијелу годину.

Које су предности добровољних уплата?

Добровољни доприноси имају више учинака. Прије свега, директно повећавају будући мјесечни износ пензије. Осим тога, помажу у остваривању минималног стажа од пет година, који је нужан за стицање права на пензију. Такође се урачунавају у 35-годишњи стаж потребан за одређене моделе пријевременог пензионисања.

Постоје и пореске предности. Важно је притом када је уплата извршена, а не на коју се годину односи. Ако се, примјера ради, уплата за 2025. изврши у марту 2026., она се може признати као пореска олакшица тек у пореској пријави за 2026. годину.

Колико се може уплатити?

За 2025. годину минимални мјесечни добровољни допринос износи 112.16 евра, док је максимални износ 1.497,30 евра мјесечно. За 2026. горња граница повећава се на 1.571,70 евра мјесечно. Осигураници унутар тог распона сами одлучују колики ће износ уплаћивати.

Приликом уплате важно је тачно навести број осигураника, напомену "добровољни доприноси" те период на који се уплата односи (примјера ради "01–12/2025"). У супротном може доћи до кашњења у евидентирању уплата. Будући да рок истиче 01. марта, препоручује се уплату извршити на вријеме, наводи "Fenix-Magazin".

Пензионери

пензије

