Pronađen luksuzni brod koji je nestao 1872. godine

Istraživački poduhvat koji je započeo pre gotovo 60 godina upravo je okončan! Stručnjaci su saopštili da su pronašli olupinu luksuznog parobroda Lak La Bele, koji je završio na dnu jezera Mičigen.

Nesreća se dogodila krajem 1872, pošto je parobrod krenuo iz Milvokija sa 53 putnika i članovima posade. Samo dva sata kasnije, voda je počela da curi iz nepoznatog izvora. Dok je kapetan pokušavao da okrene plovilo, vrijeme se pogoršalo, a ogromni talasi su ugasili vatru u brodskim kotlovima.

Lac La Bele je bio jedan od najpoznatijih parobroda na jezeru Mičigen. Izgrađen je 1864. u Klivlendu, sa ukupnom dužinom 66 metara.

A Lake Michigan mystery that captivated shipwreck hunters for decades has finally been put to rest, the Guardian reports. The long-lost passenger steamer Lac La Belle, which... https://t.co/S4SjsqPiBX — Newser (@Newser) February 16, 2026

Prvi put je potonuo 1866, u 7,5 metara dubokoj reci Sent Kler, ali je izvučen i obnovljen tri godine kasnije. Tada ga je kupila kompanija Englman Transportation i koristila za prevoz putnika.

Polovinom oktobra 1872, brod je krenuo iz Milvokija, ali nikada nije stigao na svoje odredište.

Parobrod je potonuo tokom snažne oluje, oko pet ujutro, a nastradalo je osam osoba. Ostali putnici i članovi posade su pomoćnim čamcima došli do obale.

Istraživač Pol Eron (80) počeo je da traži Lac La Bel, tokom 1965. Prije četiri godine je dobio trag od “lovca na olupine” Rosa Ričardsona i dva sata kasnije pronašao parobrod pomoću sonara.

On objašnjava da je najava otkrića odložena, jer je njegov tim želeo da izradi trodimenzionalni model broda, ali loše vreme i druge obaveze nisu dozvolile da se vrati do olupine sve do prošlog ljeta.

“To je kao igra, kao rešavanje slagalice. Ponekad nemate mnogo komadića da sastavite slagalicu, ali u ovom slučaju, sve je lepo leglo i našli smo ga odmah”, rekao je Eron.

Ostaci prekriveni školjkama

On je odbio da otkrije tačan trag koji je doveo do otkrića. Ričardson je, međutim, u jednom intervjuu rekao da je neimenovani ribar na "određenoj lokaciji" identifikovao predmet specifičan za parobrode iz 1800-ih godina.

Grupa Šipvrek Vorld, koja se bavi lociranjem olupina brodova širom svijeta, saopštava da je tim predvođen Polom Eronom pronašao Lac La Bele, a fotografije možete vidjeti.

Ostaci parobroda su prekriveni školjkama. Trup izgleda netaknuto, ali su nestale gornje kabine. Unutrašnjost plovila, izrađena od hrasta, u dobrom je stanju.

Zanimljivo da su Velika jezera, kojima pripada i jezero Mičigen, “domaćini” između 6.000 i 10.000 olupina brodova, od kojih većina još nije otkrivena, ukazuju podaci Univerziteta Viskonsin-Medison.

“Lovci na olupine” sve više istražuju jezera, jer se brinu da invazivne vrste školjki polako uništavaju ostatke, prenosi Telegraf.