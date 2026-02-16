Logo
Large banner

Stevanović: Pristupiti izradi nove sistematizacije

Izvor:

SRNA

16.02.2026

13:00

Komentari:

0
Зоран Стевановић
Foto: ATV

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović ocijenio je uspješnim današnji sastanak u Doboju sa Upravom i članovima sindikalnih organizacija "Željeznica Republike Srpske", naglasivši da su sindikalni zahtjevi uglavnom opravdani i da će se pristupiti izradi nove sistematizacije i pravilnika o nagrađivanju.

Stevanović je rekao da su danas usvojeni zaključci logični i ljudski da se na najnižu cijenu rada dodaju i prihodi po osnovu noćnog rada, rada praznicima ili procenti na odgovornost radnog mjesta.

Ministar traži da sve u "Željeznicama" bude podređeno povećanju prihoda, boljim uslugama i zadovoljstvu radnika, a u suprotnom stečaj ove kompanije dovešće do dodatnih problema, uključujući i gubitak licence za prevoz.

"Insistirao sam u toku sastanka da je jako važno da se ne pominju riječi `obustava rada na Željeznici`, jer bi korisnici njihovih usluga mogli automatski da traže neka alternativna rješenja za prevoz svoje robe. Ako se prebace, ostaćemo bez prihoda koje trenutno imamo", izjavio je Stevanović novinarima.

On je ukazao na nepovoljan poslovni ambijent u kojima se nalaze komitenti "Željeznica" poput "Koksare" u Lukavcu ili "Željezare" u Zenici, koja će najvjerovatnije stati sa proizvodnjom ako ne prođe odluka o zaštiti domaće proizvodnje čelika na sjednici Savjeta ministara u srijedu, 18. februara.

Ковачевић Радован

Republika Srpska

Kovačević: Godinama slušamo kako narod želi promjene, a narod ubjedljivo bira stabilnost i SNSD

Stevanović je poručio da novi menadžment i Uprava Željeznica moraju da racionalizuju procese unutar ove kompanije na način da niko ne može primati platu ako ne dolazi na posao, da se mora decidno utvrditi koliko je potrebno izvršilaca za određena radna mjesta. On je najavio da će višak radnika koji ne doprinose radnom procesu biti zakonski zbrinut uz otpremnine.

"Sistem ne može podnijeti nerad", istakao je ministar i poručio da subvencije "Željeznicama" Vlade Republike Srpske od oko 10 miliona KM ne mogu biti utrošene za plate onima koji to ne zaslužuju.

Stevanović od sindikalnih organizacija očekuje da očiste svoje redove od neopravdanih bolovanja ili od nedolaska na posao i da budu konstruktivni partneri Upravi "Željeznica".

Ministar je podsjetio da je strategija razvoja "Željeznica" istekla 2013. godine i naveo da je na sjednici Vlade Republike Srpske održane prije nekoliko dana usvojena odluka o izradi nove strategije željezničkog saobraćaja za period 2027. do 2033. godine.

"Vrlo je nezahvalno planirati na tako dug period, jer smo svjedoci globalnih kretanja tržišta, ali onaj koji nema nikakav plan neće ništa ni uraditi", izjavio je Stevanović.

Podijeli:

Tagovi :

Zoran Stevanović

Željeznice Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ковачевић: Годинама слушамо како народ жели промјене, а народ убједљиво бира стабилност и СНСД

Republika Srpska

Kovačević: Godinama slušamo kako narod želi promjene, a narod ubjedljivo bira stabilnost i SNSD

29 min

0
Moda žena djevojka

Zanimljivosti

3 znaka kojima je nemoguće ugoditi

30 min

0
У првом плану: Борис Малагурски

Emisije

U prvom planu: Boris Malagurski

34 min

0
Детаљна листа: Објављена корекција обрачуна пензија

Društvo

Detaljna lista: Objavljena korekcija obračuna penzija

40 min

0

Više iz rubrike

Ковачевић: Годинама слушамо како народ жели промјене, а народ убједљиво бира стабилност и СНСД

Republika Srpska

Kovačević: Godinama slušamo kako narod želi promjene, a narod ubjedljivo bira stabilnost i SNSD

29 min

0
Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Republika Srpska

Neradni dan povodom obilježavanja Sretenja

4 h

1
Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

Republika Srpska

Srpska i Srbija nastavljaju obilježavanje Sretenja

6 h

0
Сретење

Republika Srpska

Dan državnosti - sabornost i ponos

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

27

Sinu Ramzana Kadirova nesreća ostavila brojne posljedice: Moguće da će ostati slijep

13

26

Stevandić i Brnabić razgovarali u Beogradu: Jačanje institucionalne saradnje

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner