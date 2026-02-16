Stevanović: Pristupiti izradi nove sistematizacije

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović ocijenio je uspješnim današnji sastanak u Doboju sa Upravom i članovima sindikalnih organizacija "Željeznica Republike Srpske", naglasivši da su sindikalni zahtjevi uglavnom opravdani i da će se pristupiti izradi nove sistematizacije i pravilnika o nagrađivanju.

Stevanović je rekao da su danas usvojeni zaključci logični i ljudski da se na najnižu cijenu rada dodaju i prihodi po osnovu noćnog rada, rada praznicima ili procenti na odgovornost radnog mjesta.

Ministar traži da sve u "Željeznicama" bude podređeno povećanju prihoda, boljim uslugama i zadovoljstvu radnika, a u suprotnom stečaj ove kompanije dovešće do dodatnih problema, uključujući i gubitak licence za prevoz.

"Insistirao sam u toku sastanka da je jako važno da se ne pominju riječi `obustava rada na Željeznici`, jer bi korisnici njihovih usluga mogli automatski da traže neka alternativna rješenja za prevoz svoje robe. Ako se prebace, ostaćemo bez prihoda koje trenutno imamo", izjavio je Stevanović novinarima.

On je ukazao na nepovoljan poslovni ambijent u kojima se nalaze komitenti "Željeznica" poput "Koksare" u Lukavcu ili "Željezare" u Zenici, koja će najvjerovatnije stati sa proizvodnjom ako ne prođe odluka o zaštiti domaće proizvodnje čelika na sjednici Savjeta ministara u srijedu, 18. februara.

Stevanović je poručio da novi menadžment i Uprava Željeznica moraju da racionalizuju procese unutar ove kompanije na način da niko ne može primati platu ako ne dolazi na posao, da se mora decidno utvrditi koliko je potrebno izvršilaca za određena radna mjesta. On je najavio da će višak radnika koji ne doprinose radnom procesu biti zakonski zbrinut uz otpremnine.

"Sistem ne može podnijeti nerad", istakao je ministar i poručio da subvencije "Željeznicama" Vlade Republike Srpske od oko 10 miliona KM ne mogu biti utrošene za plate onima koji to ne zaslužuju.

Stevanović od sindikalnih organizacija očekuje da očiste svoje redove od neopravdanih bolovanja ili od nedolaska na posao i da budu konstruktivni partneri Upravi "Željeznica".

Ministar je podsjetio da je strategija razvoja "Željeznica" istekla 2013. godine i naveo da je na sjednici Vlade Republike Srpske održane prije nekoliko dana usvojena odluka o izradi nove strategije željezničkog saobraćaja za period 2027. do 2033. godine.

"Vrlo je nezahvalno planirati na tako dug period, jer smo svjedoci globalnih kretanja tržišta, ali onaj koji nema nikakav plan neće ništa ni uraditi", izjavio je Stevanović.