Dan državnosti - sabornost i ponos

Mjesto gdje je prije 222 godine na Sretenje vožd Karađorđe započeo Prvi srpski ustanak simbolizuje jedinstvo. Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje, kaže premijer Srbije.

"Naša srca danas kucaju zajedno sa svim Srbima gde god oni bili, na svim mestima gde se čuje naš jezik, čuva naša tradicija i sećanje na naše pretke. Posebno želim da se obratim mladima. Vi ste nosioci budućnosti, stub naše otadžbine i snaga koja će uvek držati Srbiju uspravnom i neće dozvoliti da joj bilo ko oduzme slobodu i ponos", rekao je Đuro Macut, predsjednik Vlade Srbije.

Svaki čovjek koji živi u Republici Srpskoj i Srbiji mora da zna da je ideja koja se odnosila na slobodu, jednakost, ravnopravnost bila ideja koju je jedino mogao da ostvari srpski ratnik i njegov duh. Mi smo jedan narod i to nam niko nikada ne može oduzeti kaže premijer Republike Srpske.

"Ni jedna žrtva nije uzaludna ukoliko je budemo poštovali i neće biti u bolu i tuzi, biće na ponos da jačamo Republiku Srpsku, da jačamo Republiku Srbiju, da naša pokoljenja znaju da je svaka žrtva vrijedna slobode i mira. Ovo danas nije samo tradicija i nije samo datum, ovo je nešto što ponovo mora da probudi kod svakog domaćina, kod svakog čovjeka, kod svakog pravoslavca, kod svakog Srbina činjenicu i misao da se samo slobodni i samo zajedno možemo odbraniti od svih mogućih nedaća", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Ispred svakoga od nas uvijek jedan cilj, jedan zavjet i jedna dužnost – Srbija, kaže Ana Brnabić.

"Neki danas nastoje da u želji da sruše vlast, sruše državu i to po svaku cijenu. Nema boljeg dana od današnjeg da se podsjetimo da država traži i da joj dugujemo dostojanstvo i poštovanje, jer ga i mi sami imamo samo sa tom državom imamo", rekla je Ana Brnabić, predsjednik Narodne Skupštine Srbije.

Sretenje se pod sloganom "Sabornost i ponos" kao Dan državnosti obilježava u Srbiji i Republici Srpskoj u skladu sa Deklaracijom sa Svesrpskog sabora u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv Osmanlija i kada je na isti dan 1835. godine u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.