Stevandić: Sloboda Srbije i Srpske je najljepše Sretenje

Sretenjem je Republika Srpska najbliža slobodi i Srbiji, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"Srbija se od 1804. do 1815. oslobodila ropstva, a nama su osmansko zamijenili austrougarskim. Mi smo se sa slobodom sreli 9. januara 1992. godine", naveo je Stevandić.

On je istakao da sloboda uvijek traži junaštvo da je osvoji.

"Sloboda Srbije i Srpske je najljepše Sretenje", naveo je Stevandić na "Iksu".

Stevandić je danas u Orašcu prisustvovao svečanosti povodom obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Srbije i Republike Srpske, a potom će Kragujevcu učestvovati na Sretenjskoj akademiji.

Sretenje se pod sloganom "Sabornost i ponos" kao Dan državnosti obilježava u Srbiji i Republici Srpskoj u skladu sa Deklaracijom sa Svesrpskog sabora 2024. godine.