Objavljen snimak pada Aleksandre Prijović na koncertu

Pjevačica Aleksandra Prijović održala je sinoć koncert u Njemačkoj, a u javnosti se digla velika prašina zbog peha pjevačice.

Naime, ona se u jednom momentu saplela i pala na bini.

Prijovićka je stigla bez trunke šminke sa tamnim naočarima za sunce, dok je bila u kežual izdanju.

Na pitanje novinara da li joj je suprug Filip Živojinović nedostajao, Prija je kratko poručila: "Pa tu je Filip".

Pjevačica je na nastupu doživjela manji peh, kada je u jednom trenutku pala.

Ona je okupljenim novinarima otkrila kako se osjeća.

"Pala sam, dobro sam zviznula, iznenada. Zbunila sam se u trenutku, odjednom sam se našla na podu, zapela sam za tepih ili za pantalone stvarno ne znam. Dobro je nije ništa strašno kako je moglo da bude. Pisali su mi moji, mama je prva vidjela, kaže elegantno si pala. Malo me boli koljeno, ništa strašno", rekla je Prija, pa otkrila kako će provesti dan.