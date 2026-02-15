Logo
Large banner

Policija spriječila sukob navijača na auto-putu

Izvor:

SRNA

15.02.2026

13:41

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Hrvatska policija danas je na auto-putu spriječila sukob navijača "Torcide" i "Ultrasa".

Policija je saopštila da se u 11.35 časova na 60. kilometru auto-puta zaustavilo tridesetak kombi i dvadesetak putničkih vozila "Torcide", koji su išli prema Zagrebu i šest kombija i tri vozila "Ultrasa", koji su išli prema Rijeci.

Седин Мешиновић

Društvo

Poznat termin sahrane šefa Sektora u UIO koji je pronađen mrtav u Banjaluci

Na snimku koji je objavio hrvatski MUP vidi se nekoliko desetina muškaraca, a neki od njih su bili maskirani.

Auto-put je bio zatvoren u oba smjera.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

autoput

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Напала мајку сјекиром, па у крвавој спаваћици отишла у продавницу

Hronika

Napala majku sjekirom, pa u krvavoj spavaćici otišla u prodavnicu

3 h

0
Александра Пријовић пала на концерту

Scena

Objavljen snimak pada Aleksandre Prijović na koncertu

3 h

0
Језиво дивљање: Мушкарац крвнички претукао старце, шутао им пса

Hronika

Jezivo divljanje: Muškarac krvnički pretukao starce, šutao im psa

3 h

0

Više iz rubrike

Мјерење водостаја ријеке

Region

Izlila se pritoka Neretve, poplavljeno nekoliko kuća

3 h

0
Старац броји паре

Region

Mnogi penzioneri ovo plaćaju iako je za njih besplatno

4 h

0
Опрез! Повлачи се прехрамбени производ

Region

Oprez! Povlači se prehrambeni proizvod

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner