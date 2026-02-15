Policija spriječila sukob navijača na auto-putu

Hrvatska policija danas je na auto-putu spriječila sukob navijača "Torcide" i "Ultrasa".

Policija je saopštila da se u 11.35 časova na 60. kilometru auto-puta zaustavilo tridesetak kombi i dvadesetak putničkih vozila "Torcide", koji su išli prema Zagrebu i šest kombija i tri vozila "Ultrasa", koji su išli prema Rijeci.

Na snimku koji je objavio hrvatski MUP vidi se nekoliko desetina muškaraca, a neki od njih su bili maskirani.

Auto-put je bio zatvoren u oba smjera.