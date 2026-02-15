Policija spriječila sukob navijača na auto-putu

Izvor:
SRNA
15.02.2026
13:41
Komentari:0
Hrvatska policija danas je na auto-putu spriječila sukob navijača "Torcide" i "Ultrasa".
Policija je saopštila da se u 11.35 časova na 60. kilometru auto-puta zaustavilo tridesetak kombi i dvadesetak putničkih vozila "Torcide", koji su išli prema Zagrebu i šest kombija i tri vozila "Ultrasa", koji su išli prema Rijeci.
Društvo
Poznat termin sahrane šefa Sektora u UIO koji je pronađen mrtav u Banjaluci
Na snimku koji je objavio hrvatski MUP vidi se nekoliko desetina muškaraca, a neki od njih su bili maskirani.
Auto-put je bio zatvoren u oba smjera.
Najnovije
Najčitanije
17
04
17
00
16
42
16
41
16
25
Trenutno na programu