Izlila se pritoka Neretve, poplavljeno nekoliko kuća

Nekoliko kuća je poplavljeno na području opštine Ploče usljed izlivanja Crne Rike pritoke Neretve.

Komandir vatrogasne jedinice Ploče Zoran Petka rekao je da vatrogasci pomažu stanovnicima, koji od ranog jutra saniraju štetu, prenose hrvatski mediji.

"Rijeka se prelila preko puta, a kuće su ispod tog nivoa. Voda je na višem nivou i ne može se ispumpavati", rekao je Šetka.

On je dodao da će šteta moći će se procijeni tek kada se voda povuče.