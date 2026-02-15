Logo
Large banner

Izlila se pritoka Neretve, poplavljeno nekoliko kuća

Izvor:

SRNA

15.02.2026

13:11

Komentari:

0
Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Nekoliko kuća je poplavljeno na području opštine Ploče usljed izlivanja Crne Rike pritoke Neretve.

Komandir vatrogasne jedinice Ploče Zoran Petka rekao je da vatrogasci pomažu stanovnicima, koji od ranog jutra saniraju štetu, prenose hrvatski mediji.

milica todorovic

Scena

Mediji: Ne stišava se bura oko partnera Milice Todorović, spominju se i snimci

"Rijeka se prelila preko puta, a kuće su ispod tog nivoa. Voda je na višem nivou i ne može se ispumpavati", rekao je Šetka.

On je dodao da će šteta moći će se procijeni tek kada se voda povuče.

Podijeli:

Tagovi :

neretva

Rijeka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амазонији, преврнуо се брод

Svijet

Prevrnuo se turistički brod: Ima mrtvih, među njima djevojčica

4 h

0
Трамвај искочио из шина у Сарајеву

Gradovi i opštine

Građani blokirali saobraćajnicu u blizini mjesta tramvajske nesreće u Sarajevu

4 h

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Cvijanovićeva u Minhenu pokazala kako se kredibilno vodi politika

4 h

0
Претицање у тунелу Немила

Hronika

Opasno preticanje preko duple pune linije u tunelu: Vozači sankcionisani

4 h

0

Više iz rubrike

Трамвај искочио из шина у Сарајеву

Gradovi i opštine

Građani blokirali saobraćajnicu u blizini mjesta tramvajske nesreće u Sarajevu

4 h

0
Од данас регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Gradovi i opštine

Od danas regulisano ispuštanje vode iz hidroelektrane i rast nivoa Trebišnjice

8 h

0
Након Томпсоновог концерта, осванули усташки симболи у Мостару

Gradovi i opštine

Nakon Tompsonovog koncerta, osvanuli ustaški simboli u Mostaru

1 d

0
Боро Штикла

Gradovi i opštine

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner