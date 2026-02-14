Logo
Nakon Tompsonovog koncerta, osvanuli ustaški simboli u Mostaru

SRNA

14.02.2026

15:36

0
Након Томпсоновог концерта, осванули усташки симболи у Мостару
Foto: Srna

Na Partizanskom spomen-groblju u Mostaru jutros osvanule nove poruke mržnje i ustaški simboli.

Hrvatski istoričar i publicista Dragan Markovina naveo je da je na zidu na ulazu na groblje ispisano "Jugoslavija je mrtva" i ustaški simbol "U", kao i da je grafite prekrečio.

On je navao da su ustaški grafiti ispisani uoči Dana oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu koji se obilježava danas.

Markovina je podsjetio da je cijelo Partizansko groblje pokriveno kamerama koje, kako kaže, očigledno ničemu ne služe.

On je ukazao na društvenim mrežama da su autori grafita frazu "Jugoslavija je mrtva" preuzeli od kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona.

трамвај Сарајево

Hronika

Građani traže odgovornost nadležnih za tramvajsku nesreću

Partizansko spomen-groblje u Mostaru u potpunosti je uništeno 15. juna 2022. godine kada je u noći razbijeno oko 700 spomen-ploča poginulih boraca narodnooslobodilačkog rata. Počinioci nikada nisu pronađeni.

Ovo groblje često je na meti vandala koji ga devastiraju i ispisuju fašističke simobole.

Kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Tompson na sinoćnjem koncertu u Širokom Brijegu izveo je pjesmu "Bojna Čavoglave" uz ustaški pozdrav "Za dom spremni!" koji je publika zajedno sa njim uglas uzvikivala.

Nastup u dvorani "Pecara" obilovao je ikonografijom, simbolima zloglasne Nezavisne Države Hrvatske i aluzijama na ratne devedesete.

