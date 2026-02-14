Građani traže odgovornost nadležnih za tramvajsku nesreću

Više stotina građana okupilo se danas ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu, na mjestu tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog Erdoan Morankić, zahtijevajući odgovornost nadležnih i hitne mjere za bezbjednost saobraćaja.

Građani nose transparente sa porukama poput "„Ako nas sve poubijate, od koga ćete krasti", "Dosta!", "Mir, mir, mir, eto sam je tramvaj smrti kriv", prenose federalni mediji.

Organizatori skupa i građani pozvali su Vladu Kantona Sarajevo da odmah povuče stare tramvaje iz saobraćaja i hitno unaprijedi bezbjednosne standarde u javnom prevozu.

Oni su istakli da politička volja, a ne finansijska sredstva predstavlja ključ za rješenje problema.

Protest je organizovala neformalna grupa građana "Reci dosta" kako bi iskazala nezadovoljstvo zbog stanja tramvajske infrastrukture i nedostatka preventivnih mjera.

Na mjestu nesreće juče su protest održali studenti i srednjoškolci, koji su na dva sata blokirali saobraćaj, ističući da se ne osjećaju sigurno u gradskom prevozu.

U ovoj nesreći tragično je nastradao Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kada je, dok se nalazio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina.

Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je usljed zadobijenih povreda amputirana noga.

Vozač tramvaja A. K. (48) uhapšen je nakon nesreće.