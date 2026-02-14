Logo
Large banner

Građani traže odgovornost nadležnih za tramvajsku nesreću

Izvor:

SRNA

14.02.2026

15:32

Komentari:

0
Грађани траже одговорност надлежних за трамвајску несрећу
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Više stotina građana okupilo se danas ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu, na mjestu tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog Erdoan Morankić, zahtijevajući odgovornost nadležnih i hitne mjere za bezbjednost saobraćaja.

Građani nose transparente sa porukama poput "„Ako nas sve poubijate, od koga ćete krasti", "Dosta!", "Mir, mir, mir, eto sam je tramvaj smrti kriv", prenose federalni mediji.

Organizatori skupa i građani pozvali su Vladu Kantona Sarajevo da odmah povuče stare tramvaje iz saobraćaja i hitno unaprijedi bezbjednosne standarde u javnom prevozu.

Љубав

Zanimljivosti

Pet znakova ne mogu da smisle Dan zaljubljenih, jeste li i vi takvi?

Oni su istakli da politička volja, a ne finansijska sredstva predstavlja ključ za rješenje problema.

Protest je organizovala neformalna grupa građana "Reci dosta" kako bi iskazala nezadovoljstvo zbog stanja tramvajske infrastrukture i nedostatka preventivnih mjera.

Na mjestu nesreće juče su protest održali studenti i srednjoškolci, koji su na dva sata blokirali saobraćaj, ističući da se ne osjećaju sigurno u gradskom prevozu.

U ovoj nesreći tragično je nastradao Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kada je, dok se nalazio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina.

Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je usljed zadobijenih povreda amputirana noga.

Vozač tramvaja A. K. (48) uhapšen je nakon nesreće.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Љубав. вјенчање

Zanimljivosti

Pet znakova ne mogu da smisle Dan zaljubljenih, jeste li i vi takvi?

2 h

0
Гаси се производња популарних телевизора

Ekonomija

Gasi se proizvodnja popularnih televizora

2 h

0
Kupus

Zdravlje

Problem otečenih nogu može se efikasno riješiti uz list kupusa

2 h

0
Саво Минић добио повељу општине Вишеград

Republika Srpska

Miniću uručena povelja opštine Višegrad

2 h

0

Više iz rubrike

Дојављивао вријеме претреса: Службеник СИПА-е признао кривицу, Суд одредио мјере забране

Hronika

Dojavljivao vrijeme pretresa: Službenik SIPA-e priznao krivicu, Sud odredio mjere zabrane

5 h

1
Татјана Јечменица

Hronika

Vozač kamiona nakon sudara u kom je poginula Tatjana Ječmenica: ''Sekunde su bile u pitanju''

5 h

0
Маријо Дадић

Hronika

U Mostaru ubijen Marijo Dadić zvani Pink Panter: Serijski kradljivac, više puta osuđivan

5 h

0
Младић сатима злостављао дјевојку: Стављао јој нож под врат, клијештима стискао прсте

Hronika

Mladić satima zlostavljao djevojku: Stavljao joj nož pod vrat, kliještima stiskao prste

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

40

Osumnjičen za nasilje u porodici: Zatražen pritvor za Laktašanina

17

36

Cvijanović: Sastanak sa Šekerinskom manifestovao nerazumijevanje u BiH

17

30

ChatGPT na udaru: Milioni pozivaju na otkazivanje pretplate

17

24

Automobil udario u kamion pa u autobus, ima stradalih

17

16

Velika policijska akcija: Pali zbog spida, MDMA i više hiljada KM

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner