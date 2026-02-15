Prevrnuo se turistički brod: Ima mrtvih, među njima djevojčica

Trogodišnja devojčica je jedna od dvije osobe koje su poginule, dok je sedam osoba nestalo nakon što se pretrpani turistički brod prevrnuo samo nekoliko minuta nakon polaska u Manaus, u brazilskoj Amazoniji.

Brod je potonuo u blizini poznatog turističkog mesta "Susret voda" u petak popodne. Desetine putnika borile su se u rijeci dok su drugi brodovi pokušavali da ih izvuku iz vode.

Brod je isplovio iz Manausa ka Nova Olinda do Norte oko 12:30 časova. Brod je potonuo blizu mjesta gdje se reke Rio Negro i Rio Solimoes spajaju, ali teku jedna pored druge bez miješanja.

Snimci sa lica mjesta prikazuju putnike razbacane po crnoj i braon vodi, neki se drže prsluka za spašavanje, drugi se drže plutajućeg otpada.

Broj žrtava i spašenih

Prema podacima vatrogasaca, dvije osobe su poginule, sedam je nestalo, a 71 je spašena.

Trogodišnja Samila de Souza je preminula po dolasku u lokalnu dječju bolnicu, dok je druga žrtva, 22-godišnja Lara Bjanka, identifikovana od strane Forenzičkog medicinskog instituta.

Njeno tijelo je prebačeno u vatrogasnu patrolnu jedinicu u luku Manaus, a potom u lokalni forenzički institut. Pukovnik Eliton, komandant specijalizovanih vatrogasaca, izjavio je da većina spašenih nije zadobila ozbiljne povrede.

Operacija spašavanja i istraga

Oko 25 vatrogasaca, tri broda i osam vatrogasnih vozila, uz policijski brod i hitnu pomoć, bili su uključeni u spasilačku operaciju. Ronioci su pretraživali podvodni dio rijeke, dok su drugi timovi pregledali obale Solimoesa.

Brazilska mornarica poslala je spasilački tim i helikopter kako bi locirali putnike i pokrenuli preliminarnu istragu.

"Trenutno vodimo razgovor sa svim osobama koje su bile na brodu, uključujući putnike i posadu, kako bismo potvrdili informacije s potpunom odgovornošću i transparentnošću. Takođe istražujemo sve okolnosti koje su dovele do incidenta zajedno s nadležnim organima", rekao je kapetan broda, Lima de Abro Navegačos, potvrdivši incident.

Regionalna policija saopštila je da je kapetan broda uhapšen zbog ubistva iz nehata, ali će biti pušten uz kauciju. Više agencija formiralo je zajednički tim za koordinaciju reakcije, a na pristaništu psiholozi i socijalni radnici pružaju podršku porodicama koje čekaju vesti, piše The Sun.