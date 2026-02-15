Logo
Ово је најгори начин да окачите пешкир

15.02.2026

12:46

Ово је најгори начин да окачите пешкир
Фото: Pexels

Пешкир који се не осуши довољно брзо може да пређе пут од свјежег и чистог до непријатног, устајалог мириса за само један дан. Посебно у малим или влажним купатилима, влага се задржава у тканини и ствара идеалне услове за развој буђи и бактерија. Многи мисле да је рјешење да пешкире перу чешће, али проблем је, заправо, много једноставнији - начин на који их качимо послије употребе.

Стручњаци за одржавање веша објашњавају да правилно сушење може продужити свјежину пешкира, олакшати нед‌јељну рутину прања и учинити купатило хигијенскијим.

Највећа грешка коју правите када качите пешкир

Ако питате професионалце, одговор је једногласан: преклапање умјесто потпуног ширења.

Да би пешкир остао без непријатних мириса, мора да "дише". То значи да ваздух треба да допре до цијеле површине тканине. Када се пешкир пресавије или набаци тако да се дијелови додирују, влага остаје заробљена у средини и сушење траје много дуже.

Можете га пребацити преко шипке, али важно је да нема слојева који налијежу један на други. Циљ је равномјерно сушење, тада пешкир можете користити више пута прије сљедећег прања.

Већина људи га, међутим, рутински пресавије напола, а у влажним купатилима то практично значи да мокри дијелови остају затворени без циркулације ваздуха. Ако се пешкир правилно рашири, требало би да буде потпуно сув за четири до шест сати.

Остале грешке које успоравају сушење

Осим преклапања, постоји још неколико навика које саботирају свјежину ваших пешкира.

Не протресете пешкир прије качења

Брзо протресање помаже да се влакна раздвоје и да ваздух лакше пролази кроз тканину. Ако га само скинете са тијела и окачите, дијелови могу остати слијепљени и влажни.

Качите га на шипку туша

На први поглед д‌јелује практично, али пара и топлота из туша задржавају влагу. Пешкир може споља д‌јеловати суво, док је средина и даље мокра - идеално мјесто за развој непријатних мириса.

Оставите га иза затворених врата

Куке иза врата често значе минимално струјање ваздуха. Без вентилације, влага нема гд‌је да оде, па пешкир остаје мокар много дуже него што би требало.

Бацате га мокрог у корпу за веш

Ако прљав пешкир стоји влажан неколико дана, мириси ће се само појачати и могу прећи и на остатак гардеробе. Много је боље да се прво потпуно осуши, па тек онда убаци у корпу.

Гд‌је је најбоље сушити пешкире?

Раширите га максимално и водите рачуна да нема преклопљених дијелова. Ако је могуће, поставите држач близу прозора или вентилатора, гд‌је је проток ваздуха бољи.

И то је добра опција, али под условом да сваки члан домаћинства има своју куку. Када се пешкири гомилају једни преко других, влага остаје заробљена и мириси се брзо развијају.

Колико често треба прати пешкире?

У просјеку, након три до четири кориштења, пешкир би требало опрати. Ако живите у подручју са много влаге или купатило нема добру вентилацију, прање може бити потребно и чешће. Уколико примјетите да се пешкир никада не осуши равномјерно, убаците га у машину већ након два дана.

Добра вијест је да мала промјена навика прави велику разлику. Мало ваздуха, мало простора и неколико секунди протресања могу сачувати свјежину, продужити вијек тканине и поштед‌јети вас непријатних мириса који се тешко уклањају, пише "Реал Симпле", а преноси "24Седам".

