Logo
Large banner

Kalas: Nema datuma za prijem Ukrajine u Evropsku uniju

Izvor:

SRNA

15.02.2026

10:48

Komentari:

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Foto: Tanjug/AP

Članice EU nisu spremne da odrede konkretan datum za prijem Ukrajine u blok, izjavila je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.

- Moje mišljenje je da članice nisu spremne da daju konkretan datum - rekla je Kalasova na panelu Minhenske bezbjednosne konferencije.

Vatrogasci

Srbija

Plamen guta objekat brze hrane

Ona je dodala da "ima mnogo posla koji treba da se obavi" i da je "prioritet da se pokaže da je Ukrajina dio Evrope".

Mađarska se izričito protivi učlanjenju Ukrajine u EU i spremna je da uloži veto na tu inicijativu.

Podijeli:

Tagovi :

Kaja Kalas

Evropska unija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

Nauka i tehnologija

Gljivice iz Černobilja mogu da štite ljude na Marsu

1 h

0
Додик: Сретење је подсјетник да се слобода чува, а самосталност брани

Republika Srpska

Dodik: Sretenje je podsjetnik da se sloboda čuva, a samostalnost brani

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Stefana ubio zbog prosutog pića: Za svirepo ubistvo dobio mizernu kaznu

1 h

0
Тинејџер без дозволе изазвао судар, погинуо мотоциклиста

Hronika

Tinejdžer bez dozvole izazvao sudar, poginuo motociklista

1 h

0

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

Moskva potvrdila: Ako Kijev konačno održi izbore, neće biti napada

2 h

0
Оборено 68 украјинских дронова

Svijet

Oboreno 68 ukrajinskih dronova

3 h

0
Једанаест особа повријеђено у експлозији на карневалу

Svijet

Jedanaest osoba povrijeđeno u eksploziji na karnevalu

4 h

0
Специјална акција против минхенских нарко-босова: Ухапшен држављанин БиХ

Svijet

Specijalna akcija protiv minhenskih narko-bosova: Uhapšen državljanin BiH

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

11

Vic dana: Eskimi u pustinji

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner