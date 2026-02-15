Kalas: Nema datuma za prijem Ukrajine u Evropsku uniju

Izvor:
Članice EU nisu spremne da odrede konkretan datum za prijem Ukrajine u blok, izjavila je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.
- Moje mišljenje je da članice nisu spremne da daju konkretan datum - rekla je Kalasova na panelu Minhenske bezbjednosne konferencije.
Ona je dodala da "ima mnogo posla koji treba da se obavi" i da je "prioritet da se pokaže da je Ukrajina dio Evrope".
Mađarska se izričito protivi učlanjenju Ukrajine u EU i spremna je da uloži veto na tu inicijativu.
