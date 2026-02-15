Logo
Large banner

Tinejdžer bez dozvole izazvao sudar, poginuo motociklista

Izvor:

Telegraf

15.02.2026

10:22

Komentari:

0
Тинејџер без дозволе изазвао судар, погинуо мотоциклиста
Foto: Tanjug

Više javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je sudiji za maloljetnike Višeg suda u Pančevu zahtjev za pokretanje pripremnog postupka prema maloljetniku (16) iz Alibunara, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a koje je dovelo do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba nastradala.

Prema saopštenju iz tužilaštva, sumnja se da se maloljetnik, 14. februara oko 14.50 časova u Banatskom Novom Selu, kao učesnik u saobraćaju, nije pridržavao propisa i ugrozio javni saobraćaj, što je dovelo do smrti vozača motocikla G. K. (32) iz Uljme.

Манифестација "Хероји причају"

Kultura

Prikazani filmovi "Veterani Košara" i "Sinovi Srpske"

- Sumnja se da je maloljetnik upravljao traktorom bez vozačke dozvole, sa priključnim vozilom kojem je istekla registracija, i da prilikom skretanja ulevo iz ul. Maršala Tita u ul. Zmaj Jovina nije ustupio prvenstvo prolaza vozaču motocikla koji se kretao ul. Maršala Tita iz suprotnog smjera, usljed čega je došlo do sudara vozila, a vozač motocikla je zadobio povrede od kojih je preminuo - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.

Viši sud u Pančevu je, nakon saslušanja i po prijedlogu tužilaštva, odredio maloljetniku pritvor do 30 dana, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticajem na svjedoka.

Јелена Карлеуша-22012026

Scena

Karleuša žestoko odbrusila Desingerici: Nisam ovca

Tužilaštvo je predložilo i da sud u toku pripremnog postupka ispita svjedoke i odredi neophodna vještačenja.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

poginuo motociklista

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снијег

Društvo

Snijeg zabijelio BiH, saobraćaj otežan

2 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Moskva potvrdila: Ako Kijev konačno održi izbore, neće biti napada

2 h

0
У Орашцу почело обиљежавање Сретења

Srbija

U Orašcu počelo obilježavanje Sretenja

2 h

0
На којој температури бојлер троши најмање струје?

Savjeti

Na kojoj temperaturi bojler troši najmanje struje?

2 h

0

Više iz rubrike

Дјевојчица (13) тешко повријеђена: Аутомобил је ''покосио'' док је прелазила улицу

Hronika

Djevojčica (13) teško povrijeđena: Automobil je ''pokosio'' dok je prelazila ulicu

3 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Vozač tramvaja smrti: Nisam kriv, žao mi je te omladine

14 h

0
полиција

Hronika

Tragedija u Kotor Varoši: Policajac počinio samoubistvo

15 h

0
Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

Hronika

Muž Tatjane Ječmenice priključen na aparate

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner