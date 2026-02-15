Tinejdžer bez dozvole izazvao sudar, poginuo motociklista

Više javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je sudiji za maloljetnike Višeg suda u Pančevu zahtjev za pokretanje pripremnog postupka prema maloljetniku (16) iz Alibunara, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a koje je dovelo do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba nastradala.

Prema saopštenju iz tužilaštva, sumnja se da se maloljetnik, 14. februara oko 14.50 časova u Banatskom Novom Selu, kao učesnik u saobraćaju, nije pridržavao propisa i ugrozio javni saobraćaj, što je dovelo do smrti vozača motocikla G. K. (32) iz Uljme.

- Sumnja se da je maloljetnik upravljao traktorom bez vozačke dozvole, sa priključnim vozilom kojem je istekla registracija, i da prilikom skretanja ulevo iz ul. Maršala Tita u ul. Zmaj Jovina nije ustupio prvenstvo prolaza vozaču motocikla koji se kretao ul. Maršala Tita iz suprotnog smjera, usljed čega je došlo do sudara vozila, a vozač motocikla je zadobio povrede od kojih je preminuo - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.

Viši sud u Pančevu je, nakon saslušanja i po prijedlogu tužilaštva, odredio maloljetniku pritvor do 30 dana, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticajem na svjedoka.

Tužilaštvo je predložilo i da sud u toku pripremnog postupka ispita svjedoke i odredi neophodna vještačenja.