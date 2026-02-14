Logo
Large banner

Tragedija u Kotor Varoši: Policajac počinio samoubistvo

14.02.2026

20:44

Komentari:

0
полиција
Foto: ATV

Policijski službenik iz Kotor Varoši počinio je sinoć samoubistvo u dvorištu porodične kuće.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici policije koji su, po nalogu nadležnog tužilaštva, obavili uviđaj i poduzeli sve potrebne istražne radnje.

Дарко Јевтић и Татјана Јечменица

Hronika

Muž Tatjane Ječmenice priključen na aparate

Prema dostupnim informacijama, motiv ovog tragičnog čina za sada nije poznat. Nesretni muškarac iza sebe je ostavio suprugu i troje d‌jece, što je dodatno potreslo lokalnu zajednicu.

Kolege ga opisuju kao dugogodišnjeg profesionalca koji je više od dvije decenije proveo u službi.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je tugu među poznanicima i građanima koji su ga poznavali. Nadležne institucije će u narednom periodu utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije, prenosi Glas Kotor Varoši.

Podijeli:

Tagovi :

policajac

Samoubistvo

Kotor Varoš

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

Hronika

Muž Tatjane Ječmenice priključen na aparate

2 h

0
Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

Emisije

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

3 h

0
Сутра је Сретење Господње: Овај дан се сматра сусретом Бога и људи

Društvo

Sutra je Sretenje Gospodnje: Ovaj dan se smatra susretom Boga i ljudi

3 h

0
Сијарто: Мађарска омладина неће бити послата на украјински фронт

Svijet

Sijarto: Mađarska omladina neće biti poslata na ukrajinski front

3 h

0

Više iz rubrike

Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

Hronika

Muž Tatjane Ječmenice priključen na aparate

2 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Predložen pritvor za vozača tramvaja smrti

4 h

0
Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

Hronika

Osumnjičen za nasilje u porodici: Zatražen pritvor za Laktašanina

5 h

0
Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

Hronika

Automobil udario u kamion pa u autobus, ima stradalih

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Kamiondžija iz BiH vozio pijan i bez važeće vozačke

21

47

Vozač tramvaja smrti: Nisam kriv, žao mi je te omladine

21

45

Centralne vijesti, 14.02.2026.

21

33

Kiša para pljuštaće naredne sedmice za ove znakove

21

27

Drama na nebu: Destruktivni putnici preusmjerili rutu aviona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner