Tragedija u Kotor Varoši: Policajac počinio samoubistvo

Policijski službenik iz Kotor Varoši počinio je sinoć samoubistvo u dvorištu porodične kuće.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici policije koji su, po nalogu nadležnog tužilaštva, obavili uviđaj i poduzeli sve potrebne istražne radnje.

Prema dostupnim informacijama, motiv ovog tragičnog čina za sada nije poznat. Nesretni muškarac iza sebe je ostavio suprugu i troje d‌jece, što je dodatno potreslo lokalnu zajednicu.

Kolege ga opisuju kao dugogodišnjeg profesionalca koji je više od dvije decenije proveo u službi.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je tugu među poznanicima i građanima koji su ga poznavali. Nadležne institucije će u narednom periodu utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije, prenosi Glas Kotor Varoši.