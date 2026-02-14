Osumnjičen za nasilje u porodici: Zatražen pritvor za Laktašanina

Izvor:
Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je danas određivanje pritvora za M.G. (52) iz Laktaša osumnjičenog za nasilje u porodici.
Pritvor je zatražen zbog opasnosti da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz OJT.
Kako navode, o pritvoru će odlučiti Osnovni sud u Banjaluci.
