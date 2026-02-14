Logo
Velika policijska akcija: Pali zbog spida, MDMA i više hiljada KM

Izvor:

ATV

14.02.2026

17:16

Komentari:

0
Велика полицијска акција: Пали због спида, МДМА и више хиљада КМ
Foto: MUP TK

U policijskoj akciji sprovedenoj 12. i 13. februara na području Tuzle, Lukavca i Gračanice uhapšeno je pet lica, a zaplijenjena je veća količina opojne droge, novca i opreme za prepakivanje, saopšteno je iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Tokom pretresa na više lokacija pronađeno je 14 pakovanja materije koja asocira na "spid", 16 pakovanja kanabisa, 20 tableta i roze praškasta materija za koju je vještačenjem utvrđeno da je MDMA. Oduzete su i četiri digitalne vage, mobilni telefoni, drobilice, kao i novac u iznosu od 10.200 KM i 2.910 evra.

Zbog sumnje da su počinili krivično djelo 'Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga' uhapšeni su D.S. (28) iz Tuzle, kod kojeg je pronađeno više od 835 grama amfetamina i 45 grama kanabisa, D.M. (23) iz Lukavca sa više od 155 grama kanabisa, te Š.H. (45) iz Gračanice, kod kojeg su pronađeni amfetamin i MDMA.

Џакара Ентони

Ostali sportovi

Australka osvojila zlato u novoj olimpijskoj disciplini

Prilikom pretresa izvršeni su i pretresi lica zatečenih u objektima S.B. (39), A.M. (36) i F.H. (29) iz Gračanice, kod kojih su takođe pronađene manje količine materija koje asociraju na opojnu drogu.

Tokom akcije zatečena su i lica A.M. (35) i M.Dž. (26), za kojima su bile raspisane centralne operativne potrage, a koja su ranije pravosnažno osuđivana za ista krivična djela. I oni su lišeni slobode i predati u nadležnost Sudske policije FBiH.

Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost Tužilaštva, naveli su iz Ministarstva.

Policija poručuje da se aktivnosti na suzbijanju narko-kriminala nastavljaju.

Tuzla

hapšenje

Droga

Komentari (0)
