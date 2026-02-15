U Orašcu počelo obilježavanje Sretenja

Obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Srbije počelo je u Orašcu svetom arhijerejskom liturgijom u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg.

Liturgiju služi Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit šumadijski Jovan, uz sasluženje sveštenstva Eparhije šumadijske.

Slijedi državna svečanost kod spomenika voždu Karađorđu koju će predvoditi premijeri Srbije Đuro Macut i Republike Srpske Savo Minić.

Svečanosti u Orašcu, koja će početi u 11.00 časova, prisustvovaće i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Sretenjska akademija biće održana u Kragujevcu u 14.00 časova, u prisustvu predsjednika Skupštine Srbije Ane Brnabić, Stevandića i ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radana Ostojića.

Sretenje se pod sloganom "Sabornost i ponos" kao Dan državnosti obilježava u Srbiji i Republici Srpskoj u skladu sa Deklaracijom sa Svesrpskog sabora 2024. godine.

Obilježavanje Sretenja u Republici Srpskoj počelo je prije dva dana u Banjaluci otvaranjem objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske i svečanom akademijom, a nastavljeno je juče u Višegradu.

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.