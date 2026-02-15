Logo
Large banner

U Orašcu počelo obilježavanje Sretenja

Izvor:

SRNA

15.02.2026

09:58

Komentari:

0
У Орашцу почело обиљежавање Сретења
Foto: Tanjug/AP

Obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Srbije počelo je u Orašcu svetom arhijerejskom liturgijom u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg.

Liturgiju služi Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit šumadijski Jovan, uz sasluženje sveštenstva Eparhije šumadijske.

Slijedi državna svečanost kod spomenika voždu Karađorđu koju će predvoditi premijeri Srbije Đuro Macut i Republike Srpske Savo Minić.

Svečanosti u Orašcu, koja će početi u 11.00 časova, prisustvovaće i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Sretenjska akademija biće održana u Kragujevcu u 14.00 časova, u prisustvu predsjednika Skupštine Srbije Ane Brnabić, Stevandića i ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radana Ostojića.

Бојлер-купатило

Savjeti

Na kojoj temperaturi bojler troši najmanje struje?

Sretenje se pod sloganom "Sabornost i ponos" kao Dan državnosti obilježava u Srbiji i Republici Srpskoj u skladu sa Deklaracijom sa Svesrpskog sabora 2024. godine.

Obilježavanje Sretenja u Republici Srpskoj počelo je prije dva dana u Banjaluci otvaranjem objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske i svečanom akademijom, a nastavljeno je juče u Višegradu.

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.

Podijeli:

Tagovi :

Dan državnosti - Sretenje

liturgija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На којој температури бојлер троши најмање струје?

Savjeti

Na kojoj temperaturi bojler troši najmanje struje?

2 h

0
Савјет министара у сриједу о привременој заштитној мјери на увоз челика

BiH

Savjet ministara u srijedu o privremenoj zaštitnoj mjeri na uvoz čelika

2 h

0
Кнежевић: Србе сматрају антидржавним елементом када год траже своја права

Region

Knežević: Srbe smatraju antidržavnim elementom kada god traže svoja prava

2 h

0
Милица Тодоровић подијелила шалу на свој рачун: ''Љубавница мужа жене оца дјетета''

Scena

Milica Todorović podijelila šalu na svoj račun: ''Ljubavnica muža žene oca djeteta''

2 h

0

Više iz rubrike

Фудбалер брутално претукао Катарину: Мама, не могу више...

Srbija

Fudbaler brutalno pretukao Katarinu: Mama, ne mogu više...

2 h

0
Муж Татјане Јечменице у шок соби: Љекари данас доносе одлуку о операцији

Srbija

Muž Tatjane Ječmenice u šok sobi: Ljekari danas donose odluku o operaciji

3 h

0
Вучић: Сретење подстрек да наставимо да радимо за снажну, успјешну и поносну Србију

Srbija

Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspješnu i ponosnu Srbiju

3 h

0
Марко Микић

Srbija

Oglasio se otac Marka Mikića (38) koji je umro poslije operacije krajnika

17 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

11

Vic dana: Eskimi u pustinji

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner