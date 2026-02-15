Logo
Muž Tatjane Ječmenice u šok sobi: Ljekari danas donose odluku o operaciji

Izvor:

Blic

15.02.2026

09:07

Муж Татјане Јечменице у шок соби: Љекари данас доносе одлуку о операцији
Foto: Printscreen/Instagram/tatjanajecemenica

Muž Tatjane Ječmenice, Darko Jevtić, nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u petak 13. februara i dalje je u šok sobi, dok je njegova supruga izgubila život.

Kako Blic saznaje, naredna 72 sata su ključna.

Darko Jevtić se nalazi u šok sobi i u indukovanoj je komi i za sada je stabilno. Naredna 72 sata njegov organizam mora da se izbori kako bi ga operisali.

Danas će ljekari donijeti odluku da li će ga probuditi iz kome kako bi obavili neophodnu operaciju ili će još sačekati.

Darko Jevtić je u saobraćajki polomio rebra, ima napukao pršljen.

Od jačine udarca koje je zadobio došlo je do oštećenja pluća. On se trenutno nalazi u indukovanoj komi i ljekari, za sada, ne očekuju pogoršanje njegovog stanja.

Zakucali se u šleper

U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je vozilo bivše srpske teniserke i šleper. Za medije, oglasio se D.K, vlasnik firme “Autoskok”, čiji je vozač upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru.

D.K. kaže da se čuo sa svojim radnikom i da je vozač bio u stanju potpunog šoka.

– On je iskusan, savjestan i svi smo šokirani nakon ove jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju i da je vidio da njihov auto ide direktno na njega. Išli su iz kontra smjera, pogriješili su skretanje. Svakako istraga je u toku i vještačanje će pokazati šta je bio uzrok nesreće – rekao je D.K. za medije.

– Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač, radi kod mene već 7 godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. To je divan čovjek, zreo, savjestan, iskusan vozač. Potresen je i jako se loše osjeća. Nije povrijeđen, pa je po zakonu, kako istraga nalaže, odmah priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol, sa te strane koliko znam, sve je u redu, potpuno smo čisti – naveo je vlasnik firme.

On dodaje da je vozač u trenutku nesreće bio na radnom zadatku i da je prevoz bio regularan.

– Izuzetno je strašno ovo što se dogodilo, i po mene je stresno što sam bio daleko od toga, a kamoli taj čovjek koji je sve to gledao. Što se tiče njegovog posla kao vozača, on je bio na radnom zadatku u trenutku nesreće, njegov zadatak je bio realan, natovario je vozilo za međunarodni transport i to je to, sve je bilo ispravno. Mi znamo zašto smo bili tu na putu, ali jedino ne znamo zašto se moralo tako desiti – rekao je D.K. za Kurir.

12

11

Vic dana: Eskimi u pustinji

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

