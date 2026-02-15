Ljubavna poruka na bilbordu šokirala prolaznike: "Marko, reci ženi za nas ili ću ja"

Dan zaljubljenih, tačnije 14. februar, datum je koji mnogi parovi željno iščekuju kako bi obradovali svoje partnere poklonima i proveli dan u miru, ljubavi i romantici.

Kada romantika postane noćna mora

Međutim, ako poput nekih – pored žene ili djevojke imate i ljubavnicu, onda 14. februar lako može da vam se pretvori u dan iz noćne more.

Upravo to se, po svemu sudeći, dogodilo jednom Zrenjanincu.

Na uglu ulica Zmaj Jovine i Skadarske u Zrenjaninu, prolaznike i vozače dočekalo je pravo „iznenađenje“ koje je mnoge natjeralo da uspore korak… ili naglo prikoče.

Bilbord koji je zaustavio saobraćaj

Na Dan zaljubljenih osvanuo je bilbord sa porukom koja je jednima izmamila osmjeh, a drugi su od šoka dizali vilice s poda.

Na velikom ekranu, uz romantične motive crvenih srca, pisalo je:

- Marko!!! Reci ženi za nas ili ću ja!!! Srećan ti Dan zaljubljenih! P.S. Trudna sam.

Šala ili početak razvoda?

Nije poznato da li je samo u pitanju neslana šala ili Marko mora da sprema papire za razvod, ali i pelene i cucle.

Međutim, jedno je sigurno - ovaj Dan zaljubljenih nikada neće zaboraviti.