Ljubavna poruka na bilbordu šokirala prolaznike: "Marko, reci ženi za nas ili ću ja"

Dan zaljubljenih, tačnije 14. februar, datum je koji mnogi parovi željno iščekuju kako bi obradovali svoje partnere poklonima i proveli dan u miru, ljubavi i romantici.
Međutim, ako poput nekih – pored žene ili djevojke imate i ljubavnicu, onda 14. februar lako može da vam se pretvori u dan iz noćne more.
Upravo to se, po svemu sudeći, dogodilo jednom Zrenjanincu.
Na uglu ulica Zmaj Jovine i Skadarske u Zrenjaninu, prolaznike i vozače dočekalo je pravo „iznenađenje“ koje je mnoge natjeralo da uspore korak… ili naglo prikoče.
Na Dan zaljubljenih osvanuo je bilbord sa porukom koja je jednima izmamila osmjeh, a drugi su od šoka dizali vilice s poda.
Na velikom ekranu, uz romantične motive crvenih srca, pisalo je:
- Marko!!! Reci ženi za nas ili ću ja!!! Srećan ti Dan zaljubljenih! P.S. Trudna sam.
Šala ili početak razvoda?
Nije poznato da li je samo u pitanju neslana šala ili Marko mora da sprema papire za razvod, ali i pelene i cucle.
Međutim, jedno je sigurno - ovaj Dan zaljubljenih nikada neće zaboraviti.
