Ljubavna poruka na bilbordu šokirala prolaznike: "Marko, reci ženi za nas ili ću ja"

15.02.2026

08:32

Билборд у Зрењанину
Foto: Instagram

Dan zaljubljenih, tačnije 14. februar, datum je koji mnogi parovi željno iščekuju kako bi obradovali svoje partnere poklonima i proveli dan u miru, ljubavi i romantici.

Kada romantika postane noćna mora

Međutim, ako poput nekih – pored žene ili djevojke imate i ljubavnicu, onda 14. februar lako može da vam se pretvori u dan iz noćne more.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Društvo

Ponesite kišobran: Danas oblačno sa padavinama

Upravo to se, po svemu sudeći, dogodilo jednom Zrenjanincu.

Na uglu ulica Zmaj Jovine i Skadarske u Zrenjaninu, prolaznike i vozače dočekalo je pravo „iznenađenje“ koje je mnoge natjeralo da uspore korak… ili naglo prikoče.

Bilbord koji je zaustavio saobraćaj

Na Dan zaljubljenih osvanuo je bilbord sa porukom koja je jednima izmamila osmjeh, a drugi su od šoka dizali vilice s poda.

ЦИК БИХ-25122025

BiH

Danas prijevremeni izbori za načelnika Vareša

Na velikom ekranu, uz romantične motive crvenih srca, pisalo je:

- Marko!!! Reci ženi za nas ili ću ja!!! Srećan ti Dan zaljubljenih! P.S. Trudna sam.

Šala ili početak razvoda?

Nije poznato da li je samo u pitanju neslana šala ili Marko mora da sprema papire za razvod, ali i pelene i cucle.

Međutim, jedno je sigurno - ovaj Dan zaljubljenih nikada neće zaboraviti.

