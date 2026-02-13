Nestašica kondoma na ZOI: Zalihe nestale u samo tri dana

Logo
Несташица кондома на ЗОИ: Залихе нестале у само три дана
Foto: Tanjug / AP / Andreas Rentz

Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini tek su ušle u drugu sedmicu takmičenja, a organizatori već imaju neočekivan problem - ostali su bez kondoma.

Prema pisanju italijanske La Stampe, svih 10.000 kondoma koji su bili besplatno dostupni sportistima u Olimpijskom selu potrošeno je u samo tri dana. Organizatori su, kako tvrdi jedan anonimni sportista, obećali novu pošiljku, ali nisu precizirali kada će stići.

Brojka nedovoljna

Tradicionalna pod‌jela kondoma na Olimpijskim igrama traje još od Seula 1988. godine, a cilj je promicanje sigurnog seksualnog ponašanja među sportašima.

Ali brojka od 10.000 komada za oko 2.900 sportista pokazala se nedovoljnom. To je nešto više od tri kondoma po osobi.

Голман претукао жену на улици

Fudbal

Ovo je golman Dalibor koji je brutalno prebio ženu: Oglasio se klub

Poređenja radi, na Olimpijskim igrama u Riju 2016. podijeljeno je čak 450.000 kondoma, odnosno 42 po sportisti. U Parizu 2024. bilo ih je više od 200.000, dok je i u Tokiju 2021., uprkos pandemijskim ograničenjima, bilo dostupno 160.000 komada. Na Zimskim igrama u Pjongčangu 2018. podijeljeno ih je 110.000.

Jasno je da je ovogodišnja brojka znatno manja nego na prethodnim izdanjima.

Susen Tidtke: Iz susjednih soba čuju ljubavni uzdasi

Bivša njemačka skakačica udalj Susen Tidtke još je ranije za "Bild" opisala atmosferu u Olimpijskom selu.

"Sportisti su u vrhunskoj fizičkoj formi. Kada završi takmičenje, žele se opustiti. Zabave se nižu jedna za drugom, uključen je i alkohol. Ponekad je teško spavati jer se iz susjednih soba čuju ljubavni uzdasi", ispričala je ona, prenosi Dnevnik.hr.

Olimpijske igre oduvijek su, osim sportskog spektakla, bile i mjesto druženja, sklapanja prijateljstava, pa i romansi.

Američka sanjkašica Sofia Kirkbi, koja u Italiji nastupa na svojim prvim Igrama, prije dolaska je putem društvenih mreža objavila poziv za upoznavanje i, prema navodima medija, dobila više od 600 poruka.

