Snažan zemljotres pogodio Bugarsku

06.03.2026
Zemljotres magnitude 3,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je u petak, 6. marta 2026. godine u 19,30 časova, na području Bugarske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.85 i dužine 25.53, južno od grada Haskovo.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15.9 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
