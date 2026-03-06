Logo
Snažan zemljotres pogodio Bugarsku

06.03.2026

20:20

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 3,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je u petak, 6. marta 2026. godine u 19,30 časova, na području Bugarske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.85 i dužine 25.53, južno od grada Haskovo.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15.9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Tagovi :

Bugarska

Zemljotres

