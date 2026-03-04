Registrovan zemljotres u Hrvatskoj

Izvor:
SRNA
04.03.2026
10:32
U Hrvatskoj je noćas kod Drniša zabilježen zemljotres jačine 3,9 stepeni Rihtera, saopštila je Seizmološka služba Hrvatske.
Potres se dogodio noćas u 1.23 časova, s epicentrom kod Siverića, oko 30 kilometara sjeveroistočno od Šibenika, podaci su Evropskog mediteranskog seizmološkog centra.
Intenzitet u epicentralnom području procijenjen je na peti stepen EMS skale.
Zemljotres se osjetio na području od Zadra do Makarske, a za sada nema izvještaja o šteti.
