Logo
Large banner

Registrovan zemljotres u Hrvatskoj

Izvor:

SRNA

04.03.2026

10:32

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

U Hrvatskoj je noćas kod Drniša zabilježen zemljotres jačine 3,9 stepeni Rihtera, saopštila je Seizmološka služba Hrvatske.

Potres se dogodio noćas u 1.23 časova, s epicentrom kod Siverića, oko 30 kilometara sjeveroistočno od Šibenika, podaci su Evropskog mediteranskog seizmološkog centra.

Арина Сабаленка

Tenis

Vrtoglava cifra: Pogledajte koliko košta vjerenički prsten Arine Sabalenke

Intenzitet u epicentralnom području procijenjen je na peti stepen EMS skale.

Zemljotres se osjetio na području od Zadra do Makarske, a za sada nema izvještaja o šteti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умрла чувена глумица из познате серије: Изгубила битку са најгором болешћу

Kultura

Umrla čuvena glumica iz poznate serije: Izgubila bitku sa najgorom bolešću

1 h

0
Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева

Banja Luka

Banjalučka policija uputila hitan apel građanima: Kazne su 1.000 KM

1 h

1
Празници утичу на цијене прасића: Узгајивачи упозоравају на пораст

Društvo

Praznici utiču na cijene prasića: Uzgajivači upozoravaju na porast

1 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Mart donosi obnovu za 3 znaka Zodijaka: Stiže proljećno olakšanje

1 h

0

Više iz rubrike

Пељешки мост

Region

Pojavile se pukotine na Pelješkom mostu, oglasile se ''Hrvatske ceste''

2 h

0
Пао двојац: Обољелог малољетника присиљавали на просјачење

Region

Pao dvojac: Oboljelog maloljetnika prisiljavali na prosjačenje

2 h

0
Запаљена машина на градилишту

Region

Zapaljena mašina na gradilištu

2 h

0
Дрогиран бјежао од полиције, у аутомобилу пронађено 26 килограма марихуане

Region

Drogiran bježao od policije, u automobilu pronađeno 26 kilograma marihuane

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

AI vam daje savjete za zdravlje? Ovo su stvari na koje treba obratiti pažnju

12

06

Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner