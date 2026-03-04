Brat Mila Đukanovića zbog pregleda morao da napusti pritvor

Crnogorska Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ((UIKS) potvrdila je danas da je uhapšeni Aco Đukanović, brat bivšeg šefa crnogorske države Mila Đukanovića, bio na pregledu u jednoj privatnoj klinici.

Iz UIKS-a su za portal RTCG rekli da je u pitanju bila redovna kontrola i da je Aco Đukanović nakon pregleda sinoć vraćen u pritvor.

On je, kako se navodi, pregledan u klinici Cardio lab.

Acu Đukanoviću je određen pritvor do 30 dana, nakon što je pretresom objekata koje koristi u Nikšiću i Podgorici pronađena određena količina oružja, municije različitih kalibara i više pancira.

Pritvor mu je određen zbog mogućnosti bjekstva.