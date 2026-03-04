Logo
Brat Mila Đukanovića zbog pregleda morao da napusti pritvor

Tanjug

Ацо Ђукановић
Foto: Printscreen/RTCG

Crnogorska Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ((UIKS) potvrdila je danas da je uhapšeni Aco Đukanović, brat bivšeg šefa crnogorske države Mila Đukanovića, bio na pregledu u jednoj privatnoj klinici.

Iz UIKS-a su za portal RTCG rekli da je u pitanju bila redovna kontrola i da je Aco Đukanović nakon pregleda sinoć vraćen u pritvor.

On je, kako se navodi, pregledan u klinici Cardio lab.

Acu Đukanoviću je određen pritvor do 30 dana, nakon što je pretresom objekata koje koristi u Nikšiću i Podgorici pronađena određena količina oružja, municije različitih kalibara i više pancira.

Pritvor mu je određen zbog mogućnosti bjekstva.

Aco Đukanović

Milo Đukanović

Pritvor

