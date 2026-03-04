Brat Mila Đukanovića zbog pregleda morao da napusti pritvor

Izvor:
Tanjug
04.03.2026
11:38
Crnogorska Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ((UIKS) potvrdila je danas da je uhapšeni Aco Đukanović, brat bivšeg šefa crnogorske države Mila Đukanovića, bio na pregledu u jednoj privatnoj klinici.
Iz UIKS-a su za portal RTCG rekli da je u pitanju bila redovna kontrola i da je Aco Đukanović nakon pregleda sinoć vraćen u pritvor.
On je, kako se navodi, pregledan u klinici Cardio lab.
Acu Đukanoviću je određen pritvor do 30 dana, nakon što je pretresom objekata koje koristi u Nikšiću i Podgorici pronađena određena količina oružja, municije različitih kalibara i više pancira.
Pritvor mu je određen zbog mogućnosti bjekstva.
