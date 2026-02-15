Logo
Large banner

Jedan začin na prozoru privlači bogatstvo: Pare će se ispuniti vaš dom

Izvor:

Informer

15.02.2026

08:18

Komentari:

0
Један зачин на прозору привлачи богатство: Паре ће се испунити ваш дом
Foto: Unsplash

Stavite malo soli na prozorske daske, a fang šui stručnjaci kažu da ovo sprječava bijedu i privlači blagostanje u kuću.

Jedno o vjerovanja za privlačenje novca i sreće je i ovo koje podrazumijeva da stavite ovaj začin na prozorske daske. Ljudi koji ga primenjuju, tvrde da djeluje.

Kako privući novac?

Ako vam ništa ne ide od ruke i čini vam se da vas je potjerao maler, pa ste ostali bez para, sipajte malo soli ispod svakog prozora u kući, odnosno na prozorske daske. Neka stoji tu dok ne primjetite da se situacija u vašem životu poboljšala.

Tada so treba da sklonite, ali je ne dirajte rukama, već metlom ili krpom očistite i bacite u kesu. Odnesite daleko od kuće i zakopajte.

Vjerovanje koje sprječava siromaštvo

Još jedno vjerovanje za privlačenje novca jeste da ne treba davati siromašnima novac koji ste dobili kao kusur pri kupovini soli ili hljeba, inače se i sami možete nać́i u siromaštvu.

Takođe, nemojte davati posljednju novčanicu koja vam je ostala u novčaniku. Kada kupite novi novčanik, stavite u njega zlatni nakit da tamo kratko stoji. Vjeruje sa da će to privući veliki novac, prenosi Informer.

Podijeli:

Tagovi :

pare

narodna vjerovanja

Feng šui

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик на Свечаној академији

Republika Srpska

Dodik: Srpska se brani radom, odgovornošću i poštovanjem svog naroda

3 h

9
Рођена 21 беба у Српској

Društvo

Rođena 21 beba u Srpskoj

4 h

0
Једанаест особа повријеђено у експлозији на карневалу

Svijet

Jedanaest osoba povrijeđeno u eksploziji na karnevalu

4 h

0
Тешка несрећа у Сарајеву

Društvo

Svjedok užasne nesreće: Prije ulijetanja u krivinu vozač je mahao rukama i pritiskao tramvajsko zvono

4 h

0

Više iz rubrike

Да ли кромпир смије да се подгријава?

Savjeti

Da li krompir smije da se podgrijava?

16 h

0
Нисте ни свјесни ризика: Престаните држати пластичне кесе у кухињи

Savjeti

Niste ni svjesni rizika: Prestanite držati plastične kese u kuhinji

18 h

0
Ову грешку сви праве: Ево да ли треба динстати месо прије мотања сарме

Savjeti

Ovu grešku svi prave: Evo da li treba dinstati meso prije motanja sarme

19 h

0
Nesanica telefon krevet

Savjeti

Ove dvije vrste vježbanja vam mogu pomoći ukoliko imate problem sa spavanjem

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner