Jedan začin na prozoru privlači bogatstvo: Pare će se ispuniti vaš dom

Stavite malo soli na prozorske daske, a fang šui stručnjaci kažu da ovo sprječava bijedu i privlači blagostanje u kuću.

Jedno o vjerovanja za privlačenje novca i sreće je i ovo koje podrazumijeva da stavite ovaj začin na prozorske daske. Ljudi koji ga primenjuju, tvrde da djeluje.

Kako privući novac?

Ako vam ništa ne ide od ruke i čini vam se da vas je potjerao maler, pa ste ostali bez para, sipajte malo soli ispod svakog prozora u kući, odnosno na prozorske daske. Neka stoji tu dok ne primjetite da se situacija u vašem životu poboljšala.

Tada so treba da sklonite, ali je ne dirajte rukama, već metlom ili krpom očistite i bacite u kesu. Odnesite daleko od kuće i zakopajte.

Vjerovanje koje sprječava siromaštvo

Još jedno vjerovanje za privlačenje novca jeste da ne treba davati siromašnima novac koji ste dobili kao kusur pri kupovini soli ili hljeba, inače se i sami možete nać́i u siromaštvu.

Takođe, nemojte davati posljednju novčanicu koja vam je ostala u novčaniku. Kada kupite novi novčanik, stavite u njega zlatni nakit da tamo kratko stoji. Vjeruje sa da će to privući veliki novac, prenosi Informer.