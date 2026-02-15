Logo
Svjedok užasne nesreće: Prije ulijetanja u krivinu vozač je mahao rukama i pritiskao tramvajsko zvono

Izvor:

Crna-hronika.info

15.02.2026

08:03

Komentari:

0
Тешка несрећа у Сарајеву
Foto: Samir Jordanovic/Anadolija

Javnost traži odgovor na pitanje kako je došlo do tragične tramvajske nesreće koja je odnijela život 23-godišnjeg Erdoana Morankića i teško povrijedila 16-godišnju djevojčicu.

Dok vozač Adnan Kasapović tvrdi da se nesreća nije desila njegovom krivicom, već uticajem tehničkih kvarova, tužilac Tužilaštva KS Edin Šarčević je rekao da je tramvaj bio tehnički ispravan, te da su bliži zaključku da je za nesreću odgovoran ljudski faktor.

СПЦ

Društvo

Slavimo Sretenje Gospodnje: Djevojke treba da pripaze koga će prvog sresti

Prenio je mišljenje vještaka da se “u tramvaju se nije desilo ništa vezano za struju”, te je dodao da i da se desilo, vozač je mogao isključiti struju.

Ipak, u emisiji “Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem” na Fejs TV je govorila Lejla Fejzić, kako pišu, svjedokinja stravične tramvajske nesreće.

Fejzić kaže da se u momentu tragične nesreće nalazila na tramvajskoj stanici, te da je izbjegla nesreću pobjegavši sa lica mjesta. Kaže da je vozač mahao rukama i zvonio da se sklone.

policija njemacka

Svijet

Specijalna akcija protiv minhenskih narko-bosova: Uhapšen državljanin BiH

“Krenula sam na posao. Stajala sam na stanici gdje smo svi bili skupa. Tramvaj je išao tolikom brzinom… Vozač je mahao, upozoravao nas da se nešto dešava. Davao je znakove da nešto nije uredu. Mahao je rukama. Bilo nas je oko sedam-osam na stanici. Ja sam pretrčala stanicu. Čula sam da je neko rekao: ‘Bježite.’ Ja sam mislila da smo svi pobjegli. Kad sam stigla kući i čula šta se desilo, šokirala sam se. Još uvijek sam u šoku. Ne mogu da vjerujem da sam vidjela smrt svojim očima. Sigurna sam da nije do vozača. Tramvaj nije imao kontrolu”, rekla je Fejzić.

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

tramvaj

