Ko plaća najskuplje gorivo u regionu?

Izvor:
Blic
15.02.2026
08:39
Prema podacima UNKS za ovu nedjelju, izraženim u evrima po srednjem kursu nacionalnih banaka, Srbija se nalazi u gornjem dijelu cjenovne ljestvice kada je riječ o benzinu i dizelu.
Litar benzina BMB 95 u Srbiji iznosi 1,504 evra, što je 4,19 odsto iznad prosječne cijene u regionu koja iznosi 1,443 evra.
Najskuplji benzin ima Albanija sa 1,790 evra po litru, zatim Grčka sa 1,729 i Rumunija sa 1,529 evra. Srbija je odmah iza Rumunije, dok su cijene niže u Mađarskoj 1,477 evra, Hrvatskoj 1,420 i Sloveniji 1,410 evra.
Najjeftiniji benzin u regionu imaju Sjeverna Makedonija sa 1,171 evro, Bugarska sa 1,219 i Bosna i Hercegovina sa 1,240 evra po litru.
Kod dizela EN590, situacija je još nepovoljnija za vozače u Srbiji.
Cijena evro dizela u Srbiji iznosi 1,658 evra po litru, što je čak 14,86 odsto iznad regionalnog prosjeka od 1,443 evra.
Skuplji dizel od Srbije ima samo Albanija sa 1,790 evra. Rumunija je na 1,591, Grčka na 1,544, dok su cijene niže u Mađarskoj 1,521 i Sloveniji 1,438 evra.
Najniže cene dizela imaju Sjeverna Makedonija 1,122 evra, Bugarska 1,224 i Bosna i Hercegovina 1,240 evra po litru.
Kada je riječ o TNG autogasu, Srbija je u sredini regionalne liste.
Cijena iznosi 0,821 evro po litru, što je 9,42 odsto iznad regionalnog prosjeka od 0,750 evra.
Najskuplji autogas ima Hrvatska sa 0,880 evra, zatim Slovenija 0,847 i Mađarska 0,843 evra.
Najjeftiniji TNG bilježi Bugarska sa 0,559 evra, Albanija sa 0,588 i Bosna i Hercegovina sa 0,638 evra po litru.
Razlike u cijenama u regionu mogu uticati i na prekograničnu kupovinu goriva, posebno u pograničnim područjima, naročito u ove dane praznika.
U uslovima kada su troškovi energije ključni faktor inflacije, kretanje cijena goriva ostaje jedan od najvažnijih pokazatelja novčanike, prenosi Blic.
