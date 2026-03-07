Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Izraelski zvaničnici za bezbjednost vjeruju da je Mojtaba Hamnei, sin preminulog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, i dalje živ nakon što je bio meta vazdušnog napada prošle sedmice, prenosi The Times of Israel.

Prema izraelskoj procjeni, Mojtaba Hamnei je ranjen u napadu. Mojtaba se smatra jednim od glavnih kandidata da naslijedi svog oca na mjestu vođe Islamske Republike. (The Times of Israel)

