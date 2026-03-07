Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

Autor:ATV
07.03.2026
20:10
Komentari:0
Izraelski zvaničnici za bezbjednost vjeruju da je Mojtaba Hamnei, sin preminulog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, i dalje živ nakon što je bio meta vazdušnog napada prošle sedmice, prenosi The Times of Israel.
Prema izraelskoj procjeni, Mojtaba Hamnei je ranjen u napadu.
Mojtaba se smatra jednim od glavnih kandidata da naslijedi svog oca na mjestu vođe Islamske Republike.
