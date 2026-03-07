Logo
Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

Autor:

ATV

07.03.2026

20:10

Komentari:

0
Мојтаба Хамнеи, син Алија Хамнеија и нови врховни вођа Ирана
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Izraelski zvaničnici za bezbjednost vjeruju da je Mojtaba Hamnei, sin preminulog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, i dalje živ nakon što je bio meta vazdušnog napada prošle sedmice, prenosi The Times of Israel.

Prema izraelskoj procjeni, Mojtaba Hamnei je ranjen u napadu.

Mojtaba se smatra jednim od glavnih kandidata da naslijedi svog oca na mjestu vođe Islamske Republike.

(The Times of Israel)

