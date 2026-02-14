Srbi posjetili devastirana groblja u Prištini i Južnoj Mitrovici

Srbi sa Kosova i Metohije posjetili su danas na Zimske zadušnice devastirana srpska groblja u Prištini i Južnoj Mitrovici.

U Prištini je na srpsko pravoslavno groblje došao mali broj ljudi, među kojima preostali Srbi u ovom gradu i raseljeni.

Prištinski paroh, otac Staniša Arsić, apelovao je na sve raseljene Srbe koji imaju pretke sahranjene na prištinskom groblju da makar na zadušnice dođu i upale svijeće precima.

Arsić kaže da je, za razliku od prethodnih godina, ove godine moguće doprijeti do pojedinih dijelova groblja, gdje nije moglo da se priđe od trnja i žbunja.

Problem je, kako ističe, što prištinske vlasti već dvije godine ne vraćaju ogradu, koja je uklonjena tokom radova na putu zbog kojih postoji i opansost od obrušavanja pojedinih grobova.

- Otvorili su groblje u koje sada može da uđe ko god hoće i kad hoće, pa i psi lutalice - rekao je Arsić za "Kosovo onlajn".

Veliki broj Srba jutros je posjetio devastirano pravoslavno groblje u Južnoj Mitrovici, na kojem rodbina i prijatelji samo po sjećanju pronalaze grobove svojih najmilijih, jer gotovo da nema spomenika sa jasnim natpisima.

Nadgrobni spomenici su i dalje porušeni, svuda su korov i smeće.

Protojerej Radoslav Janković poručuje da je ponosan na svoj srpski narod, što u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, na muslimanskom groblju nije porušen nijedan spomenik.

- To govori o našoj svetoj vjeri pravoslavnoj, da mi čekamo sud Božji. A oni koji su porušili naše spomenike i krstove, u stvari su sebe srušili, a naše pretke proslavili. Oni su mučnički postradali na taj način ni mrtvi nemaju mira, ali imaju mira u Gospodu - rekao je Janković.