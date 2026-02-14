Logo
Cvijanović u Mingenu sa zamjenikom Generalnog sekretara NATO-a

14.02.2026

14:36

Замјеник Генералног секретара НАТО-а
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Minhenu sa Radmilom Šekerinskom, zamjenikom Generalnog sekretara NATO-a.

Prethodno je razgovarala sa v.d. pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Brandonom Hanrahanom.

Састанак са Брендоном Ханраханом

Republika Srpska

Cvijanović u Minhenu sa Hanrahanom o daljem jačanju ekonomske saradnje

Cvijanovićeva je u Minhenu prisustvovala Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji gdje je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pratila obraćanje američkog državnog sekretara Marka Rubija.

Željka Cvijanović

Minhen

