Cvijanović u Mingenu sa zamjenikom Generalnog sekretara NATO-a

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Minhenu sa Radmilom Šekerinskom, zamjenikom Generalnog sekretara NATO-a.
Prethodno je razgovarala sa v.d. pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Brandonom Hanrahanom.
Cvijanović u Minhenu sa Hanrahanom o daljem jačanju ekonomske saradnje
Cvijanovićeva je u Minhenu prisustvovala Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji gdje je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pratila obraćanje američkog državnog sekretara Marka Rubija.
