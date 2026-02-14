Cvijanović u Mingenu sa zamjenikom Generalnog sekretara NATO-a

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Minhenu sa Radmilom Šekerinskom, zamjenikom Generalnog sekretara NATO-a.

Prethodno je razgovarala sa v.d. pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Brandonom Hanrahanom.

Cvijanovićeva je u Minhenu prisustvovala Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji gdje je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pratila obraćanje američkog državnog sekretara Marka Rubija.