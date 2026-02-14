Logo
Цвијановић у Минхену са Ханраханом о даљем јачању економске сарадње

14.02.2026

13:51

Састанак са Брендоном Ханраханом
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се на маргинама Минхенске безбједносне конференције са Брендоном Ханраханом, шефом Бироа за Европу и Евроазију у америчком Стејт Департменту, којег је информисала о тренутној политичкој ситуацији и изазовима у БиХ.

"Током састанка је било ријечи и о даљем јачању економске сарадње, посебно у области енергетике и инфраструктуре, као и привлачењу нових америчких инвестиција у Републику Српску и Федерацију БиХ", истакла је Цвијановићева.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Наш завјет је јака и стабилна Српска

Цвијановића се овом приликом захвалила на рационалном и уравнотеженом приступу администрације предсједника Трампа према свима у БиХ, као и на посвећености очувању мира и стабилности у цијелој регији.

Жељка Цвијановић

Minhen

